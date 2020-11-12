10月各地物价如何？27省份CPI涨幅破“1”湖北为0

中新经纬客户端11月12日电 (代聪飞)11日，国家统计局公布了31个省(区、市)10月份居民消费价格指数(CPI)。数据显示，27个省份10月CPI涨幅跌破1%，湖北为0。
27省份CPI跌破 “1”
10月份全国CPI同比上涨0.5%，自2017年3月以来，时隔42个月再次破“1”。分省份来看，湖北、广东、河北等27省份CPI同比涨幅跌破1%，西藏、青海、甘肃3地CPI同比涨幅在1%到2%之间，仅云南省停留在“2时代”。
10月份，16省份CPI同比涨幅高于全国平均水平，云南、西藏、青海居前三名，引人注意的是云南省CPI连续三个月在31省份中居最高位，其8月份、9月份CPI分别为4.3%、3.7%。此外，天津、福建、重庆、新疆四地涨幅与全国持平。11省份CPI涨幅低于全国，其中湖北为0。
猪肉价格同比首降
10月份，食品烟酒类价格同比上涨2.4%，影响CPI上涨约0.76个百分点。值得一提的是，猪肉价格同比在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别同比下降18.3%、13.2%和6.5%，降幅均呈扩大趋势。
其他七大类价格三涨四降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.4%、1.5%和1.1%；交通和通信、居住价格分别下降3.9%和0.7%，衣着、生活用品及服务价格分别下降0.3%和0.1%。
来源：国家统计局官网截图
国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，食品中，生猪产能持续恢复，猪肉供给持续改善。
兴业银行首席经济学家鲁政委表示，在前期生猪养殖利润高增的驱动下，生猪养殖产能扩张带动生猪供应回升。9月生猪屠宰量同比录得2019年1月以来的首次正增长，导致10月猪肉价格同比录得2019年2月以来的首次负增长。
11月CPI或继续回落
对于未来物价走势，多家机构预计11月CPI或将继续下行。
东吴证券预计11月CPI涨幅继续回落，分析指出，食品项来看，猪肉价格已经进入下降通道，但是四季度是猪肉需求旺季，猪肉价格跌幅应该相对有限，由于季节因素和供需错配，鲜果和鲜菜等价格预计会保持稳定。非食品项方面，出行旺季已过，机票和酒店价格涨幅有望回落，疫情仍有反弹的可能性，非必需消费品的需求恢复预计恢复缓慢，非食品项价格的涨幅将遭遇天花板效应。
海通证券认为，11月以来猪肉价格明显回落，蔬菜价格有所下滑，水果价格则较平稳。供给压力缓解下猪价预计继续下行，叠加去年同期较高基数影响，11月CPI同比继续回落至0。
银河证券进一步表示，11月份翘尾影响0.1%，预计新涨价因素在0.1%左右，CPI同比涨幅约在0.2%左右。预计2020年CPI在2.6%左右，2021年CPI在1.9%左右运行。(中新经纬APP)
中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】