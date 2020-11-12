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10月各地物价如何？27省份CPI涨幅破“1”湖北为0

代聪飞

2020年11月12日08:14  来源：中新经纬
 

　　中新经纬客户端11月12日电 (代聪飞)11日，国家统计局公布了31个省(区、市)10月份居民消费价格指数(CPI)。数据显示，27个省份10月CPI涨幅跌破1%，湖北为0。

　　27省份CPI跌破 “1”

　　10月份全国CPI同比上涨0.5%，自2017年3月以来，时隔42个月再次破“1”。分省份来看，湖北、广东、河北等27省份CPI同比涨幅跌破1%，西藏、青海、甘肃3地CPI同比涨幅在1%到2%之间，仅云南省停留在“2时代”。

　　10月份，16省份CPI同比涨幅高于全国平均水平，云南、西藏、青海居前三名，引人注意的是云南省CPI连续三个月在31省份中居最高位，其8月份、9月份CPI分别为4.3%、3.7%。此外，天津、福建、重庆、新疆四地涨幅与全国持平。11省份CPI涨幅低于全国，其中湖北为0。

　　猪肉价格同比首降

　　10月份，食品烟酒类价格同比上涨2.4%，影响CPI上涨约0.76个百分点。值得一提的是，猪肉价格同比在连续上涨19个月后首次转降，下降2.8%；鸡蛋、鸡肉和鸭肉价格分别同比下降18.3%、13.2%和6.5%，降幅均呈扩大趋势。

　　其他七大类价格三涨四降。其中，其他用品和服务、医疗保健、教育文化和娱乐价格分别上涨2.4%、1.5%和1.1%；交通和通信、居住价格分别下降3.9%和0.7%，衣着、生活用品及服务价格分别下降0.3%和0.1%。

　　来源：国家统计局官网截图

　　国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，食品中，生猪产能持续恢复，猪肉供给持续改善。

　　兴业银行首席经济学家鲁政委表示，在前期生猪养殖利润高增的驱动下，生猪养殖产能扩张带动生猪供应回升。9月生猪屠宰量同比录得2019年1月以来的首次正增长，导致10月猪肉价格同比录得2019年2月以来的首次负增长。

　　11月CPI或继续回落

　　对于未来物价走势，多家机构预计11月CPI或将继续下行。

　　东吴证券预计11月CPI涨幅继续回落，分析指出，食品项来看，猪肉价格已经进入下降通道，但是四季度是猪肉需求旺季，猪肉价格跌幅应该相对有限，由于季节因素和供需错配，鲜果和鲜菜等价格预计会保持稳定。非食品项方面，出行旺季已过，机票和酒店价格涨幅有望回落，疫情仍有反弹的可能性，非必需消费品的需求恢复预计恢复缓慢，非食品项价格的涨幅将遭遇天花板效应。

　　海通证券认为，11月以来猪肉价格明显回落，蔬菜价格有所下滑，水果价格则较平稳。供给压力缓解下猪价预计继续下行，叠加去年同期较高基数影响，11月CPI同比继续回落至0。

　　银河证券进一步表示，11月份翘尾影响0.1%，预计新涨价因素在0.1%左右，CPI同比涨幅约在0.2%左右。预计2020年CPI在2.6%左右，2021年CPI在1.9%左右运行。(中新经纬APP)

　　中新经纬版权所有，未经书面授权，任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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