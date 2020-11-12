国家发改委：中国经济成为全球经济增长主要动力源

中新社北京11月11日电 (记者 王恩博)中国国家发展和改革委员会副主任唐登杰在11日在北京表示，今年中国国内生产总值将突破100万亿元人民币，在世界经济增速大幅下滑、主要经济体普遍低迷的情况下，中国经济成为全球经济增长的主要动力源。
唐登杰在当天晚间举行的中国发展高层论坛2020年会上如是说。
他介绍，“十三五”以来，中国经济规模不断增长的同时结构持续优化。中国制造不断向创新、智慧、开放迈进，服务业的“稳定器”作用持续增强。“十三五”以来，中国消费对经济增长的贡献率平均在60%以上，成为经济增长的主要拉动力，消费市场规模居全球前列。2019年中国城镇化率超过60%，已有近8.5亿人在城镇工作和生活。
面对即将到来的“十四五”，唐登杰说，中国进入新发展阶段，改革开放也面临新形势新任务。“‘十四五’时期，我们将拿出更大的勇气、更多的举措破除深层次体制机制障碍，秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大对外开放。”
具体而言，中国将健全以公平为原则的产权保护制度，全面依法平等保护产权，深化国资国企改革，持续优化民营经济发展环境，完善和细化知识产权创造、运用、交易、保护制度规则，加快建立知识产权侵权惩罚性赔偿制度。将持续优化市场化法治化国际化营商环境，健全公平竞争审查机制，实施统一的市场准入负面清单制度，以要素市场化配置为重点，建设高标准市场体系。
唐登杰还提及，中国将完善外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，依法保护外资企业合法权益。进一步扩大开放领域，有序扩大数字经济、互联网等服务业对外开放。完善自由贸易试验区布局，稳步推进海南自由贸易港建设。(完)
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