全球货币大放水 三季度洛杉矶、伦敦、首尔等房价创历史新高

中新社北京11月11日电 (记者 庞无忌)易居房地产研究院11日发布的《2020年三季度10大国际都市房价指数报告》显示，受到全球货币大放水影响，三季度10大国际都市房价指数继续创新高。其中，洛杉矶、伦敦、首尔、上海的房价创出历史新高。
该报告显示，2020年三季度，10大国际都市房价指数为151.4，环比上涨1%，同比上涨3.1%，与次贷危机后的低谷2009年二季度相比，上涨69.9%。
易居研究院研究员沈昕认为，2020年初新冠肺炎疫情发生后，全球经济受到严重影响，但10大国际都市房价指数却持续逆势上行。这主要是疫情以来全球各主要国家货币大放水，资金流动性泛滥所致。目前，多国利率已下降至历史最低水平。
报告称，根据各国统计部门的数据，2020年三季度，10大国际都市中，美国洛杉矶房价同环比涨幅均居于首位。
洛杉矶房价是美国总体房价走升的缩影。据美国房地产经纪人协会发布的数据，9月份，美国现房中位数售价上涨至每栋31.18万美元，连续四个月创下新高，远远超过金融危机前的高点。
沈昕指出，目前全球疫情形势依然严峻，虽然疫苗研发出现重大进展，但经济复苏仍有不确定性，预计明年上半年之前全球货币宽松趋势不会改变，10大国际都市的房价总体趋势还将继续小幅上涨。
亚洲最大的房地产科技集团居外IQI集团执行董事长乔治·奇米尔(GeorgChmiel)在接受中新社记者采访时表示，今年二季度，在自上世纪40年代以来最严重的全球经济衰退中，全球住房价格却强劲上涨了4%。这种超现实行情其实是政府政策造成的。随着央行将资金注入信贷市场，抵押贷款利率暴跌至历史最低点。
对于多国房价与经济复苏的背离，乔治·奇米尔指出，未来的风险是，房价最终会达到危险的泡沫水平，而当繁荣破产时，解开坏账需要时间，坏账会波及中产阶级，延长并加深由此造成的经济衰退。(完)
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