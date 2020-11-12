博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会在澳门举办

博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛首届大会于11月9日至11日在澳门举办。10日下午，青岛市委常委、副市长薛庆国出席大会“创新生活——中医药国际化”分论坛并作主旨演讲。

薛庆国表示，青岛作为中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市，正在按照“办好一次会，搞活一座城”、建设现代化国际大都市、打造“一带一路”国际合作新平台等，紧抓建设上合示范区、自由贸易试验区、推进黄河流域生态保护和高质量发展等重大机遇，加快打造长江以北地区国家纵深开放新的重要战略支点，推动形成东西双向互济、陆海内外联动的开放格局。

薛庆国说，青岛山海资源丰富，生态环境优越，具有发展中医药和医养健康事业得天独厚的优势。近年来中医医疗服务体系不断健全，优势专科集群建设成果丰硕，人才队伍建设持续壮大，医药国际合作不断深入，参与新冠肺炎防治成效显著。青岛以创建全国区域医疗中心、国际健康养生宜居名城为目标，正积极推进健康产业对外开放，优化营商环境，吸引国内外领先技术、专业人才等高端要素集聚，加快培育健康保健、健身休闲、健康旅游等特色潜力行业，引导和鼓励社会资本进入健康产业相关领域，构建开放共赢的产业生态。青岛，正在健康产业打造千亿级城市。

薛庆国表示，2021年6月，博鳌亚洲论坛全球健康论坛第二届大会暨全球健康博览会将继续在青岛市举办，目前正在密切配合博鳌亚洲论坛秘书处和大会组委会，周密做好大会的各项组织筹备工作。在这里，诚邀大家前往美丽的海滨城市青岛，参加明年的全球健康论坛大会，我们将为与会嘉宾提供周到细致的服务，也期待通过大会结交更多朋友，与大家携手，共同开创健康事业的美好未来。（许维娜）

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