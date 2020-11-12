当东西文明在这里交融

巨大包容性成就了它辉煌的文化底蕴

当创新思想相互渗透与碰撞

“海纳百川、兼容并蓄”成就它的派别文化

这就是上海

一座有着“远东时尚中心”之称的城市

在上海的弄堂街头

我们随机采访了近30人

他们有土生土长的上海人

有出来乍到的大学生、初到上海游玩的游客

更有在上海生活了很久的市民

他们来自不同的行业

因为喜欢这座城市的生活而留下

在各自的岗位上发光发热

他们来自不同的国度

因为迷上这座城市的创新科技而停留

在这里体验不一样的人生之旅

他们既是上海这座城市不断发展的见证者

也是上海科技创新、历史变迁的参与者

如今在他们眼中

上海这座城市究竟是怎样的呢？

有人说：它是一座让人着迷的魅力“魔都”

它的多元文化与创新科技

使上海每天都历经不一样的发展变化

从浦东开放到长三角一体化上升到国家发展战略

从全国第一家保税区到第一家自贸试验区

时至今日

上海鲲鹏生态创新中心在沪上深耕

上海一直走在高质量数字经济发展的最前沿

如今，世界正经历百年未有之大变局

上海处在“十三五”收官，“十四五”开局重要关口

作为长三角中心城市

上海肩负建设世界级产业集群的目标

以数据和算力为基础的鲲鹏计算产业

正加速长三角地区数字经济高质量发展

上海市民对上海的新计算产业

以及数字经济的高质量发展

抱有美好的希冀与祝愿

未来

将有越来越多的有温度的高精尖技术

让上海的生活变得更加美好

(责编：毕磊、夏晓伦)