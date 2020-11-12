李伏安：布局智慧出行 加大对汽车绿色金融生态资源支持

“新型智能汽车或是继手机之后，下一个人类最重要的智能产品。”“汽车应能感知人的需求，主动实现各种服务。”……第四次工业革命将如何改造智慧出行？未来的出行会是怎样的？日前，渤海银行受邀参加了由联合国工业发展组织投资和技术促进网络与第三届中国国际进口博览会联合主办的“第四次工业革命与智慧出行论坛”，与智慧出行领域的顶级机构、专家共同建言献策，绘就行业蓝图。

渤海银行董事长李伏安发表了题为“发展绿色金融，赋能中小企业应对第四次工业革命挑战”的主旨演讲。李伏安指出，以效率、和谐、持续为目标的绿色发展经济增长和社会发展方式，将成为推动第四次工业革命以及实现经济“绿色复苏”的重要动力。坚持绿色发展，离不开金融的源头活水和保驾护航。金融业需强化绿色金融战略顶层设计，完善环境风险评价标准，建立健全绿色金融风险管理系统，不断丰富绿色产品体系，创新绿色供应链金融、绿色零售等业务模式。

李伏安表示，汽车行业演进方向是互联化、自动化、共享化和电动化；在内循环为主体的背景下，我国汽车行业未来仍有较大增长空间；新能源汽车符合绿色发展、智能化制造的大趋势，将成为行业发展的重要载体，前景广阔。

基于上述对行业发展趋势的判断，李伏安提出，在产业层面，银行业要加大对汽车绿色金融生态的资源支持；在业务层面，银行业要强化场景生态建设，积极布局智慧出行；在客户层面，银行业要与汽车、交通、能源等行业共同优化客户旅程。“渤海银行始终高度重视绿色金融的发展，已聚焦自身优势和经济发展趋势，形成了旅游出行、房地产生活、现代物流三大生态圈。”

论坛同时发起设立了联合国工业发展组织第四次工业革命产业联盟并发表了《联合声明》，李伏安受聘为该产业联盟国别顾问的专家组成员。 （牛广文）

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