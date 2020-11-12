财政部：中央财政直达资金1.7万亿元已基本下达到位

人民网北京11月12日电 （任妍）11月12日，国务院新闻办公室举行例行吹风会，财政部副部长许宏才、国家税务总局有关负责人介绍财政资金直达机制和减税降费工作进展及取得成效有关情况。
许宏才介绍，在财政直达机制方面，截至10月底，中央财政直达资金1.7万亿元已基本下达到位，地方实际支出1.198万亿元，支出进度70.9%，高于序时进度4.2个百分点，有效增强了基层财力水平，有力支撑了疫情防控、经济社会发展和脱贫攻坚等工作，为各地做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力保障。
在减税降费方面，许宏才指出，全国新增减税降费政策预计全年为市场主体新增减负超过2.5万亿元，这有力支持了市场主体纾困和发展，在稳定市场信心和稳就业方面取得了明显成效，市场主体和人民群众的获得感显著增强。
许宏才表示，下一步，财政部将会同中央有关部门和地方，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续抓好减税降费政策落实，加强直达资金使用管理，提高财政资金效益，努力完成全年经济社会发展目标任务。同时，将按照国务院常务会议要求，认真总结今年做法，研究建立常态化的财政资金直达机制，以改革的办法提高财政资金效能，更好发挥积极财政政策作用，更好服务经济社会发展大局。
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