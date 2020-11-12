财政部：加快分配、优化结构 中央财政直达资金惠企利民

人民网北京11月12日电 （任妍）11月12日，国务院新闻办公室举行例行吹风会，财政部副部长许宏才、国家税务总局有关负责人介绍财政资金直达机制和减税降费工作进展及取得成效有关情况。许宏才表示，到10月底，直达资金预算执行情况总体良好，预算下达任务基本完成，按照直达资金需求国库资金调度到地方的资金超80%，支出规模近1.2万亿元，支出进度超七成，有力推动惠企利民政策的落地见效。

许宏才介绍称，从下达的情况看，执行到10月底，实行直达管理的1.7万亿资金当中，中央财政下达1.695万亿元，进度是99.7%，具备条件的资金已全部下达，未下达的主要是预留后续疫情防控补助资金。省级财政分配下达了1.615万亿元，占中央下达指标的95.6%，没有下达的主要是按照政策规定，省级留用一部分抗疫特别国债资金，以备不时之需，以及其他方面有可能发生的情况。扣除这部分资金后，省级下达的比例是99.3%，只有0.7%还没有下达。市县财政已将1.553万亿元下达到资金使用单位，占省级下达预算指标的99.5%。

从使用的情况看，截至10月底，各地已将包含32.63万个项目的1.607万亿元预算指标下达到资金使用单位，形成支出1.198万亿元，占中央财政已下达的70.9%，高出序时进度4.2个百分点。其中，新疆、深圳、厦门、山东、四川、青岛、广东等地区支出进度超过80%，进展较好。1.198万亿元支出中，市县支出1.152万亿元，占比96.1%，体现了省级财政当好“过路财神”、资金直达基层、“一竿子插到底”的政策效应。

许宏才表示，从成效来看，各地区按照党中央、国务院的决策部署，加快分配使用，优化支出结构，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，具体成效体现在以下几个方面：

一是资金下达更加快速，资金运行效率明显提高。财政部在高效发行抗疫特别国债，为直达机制提供资金来源的同时，快速分配下达资金，迅速搭建监控系统，各地区、各部门用较短的时间将直达资金下达市县基层，其中省级财政下达是比较快的，用了7天左右的时间，和过去比，效率极大提高，为尽早使用资金和惠企利民创造了条件，也发挥了宏观政策作用，有力地促进了经济恢复增长和复工复产。

二是资金投向更加精准，惠企利民政策的有效性明显提高。从监控系统数据进行汇总分析，资金主要在六个方面发挥作用。

在支持减税降费方面，今年地方落实减税政策形成了减收，中央财政通过安排特殊转移支付和抗疫特别国债等直达资金后，全面弥补了地方一般公共预算的减收，还较大幅度增加了地方财力，从而有力支持了减税降费政策的落实。这样地方没有后顾之忧，所以落实减税降费政策在资金上没有压力，就能够得到及时落实。

在保居民就业方面，用于就业补助、职业技能提升行动的资金支出460亿元，困难群众生活的补助资金已支出1300亿元，有效、有力地支持落实就业优先政策。

在保基本民生方面，用于民生的资金达到了9636亿元，占中央直达资金的57%，支持兜牢民生底线。

在保市场主体方面，累计支出惠企资金5800亿元，惠及各类市场主体74万家，累计140万家次，其中贷款贴息、援企稳岗、补贴补助等直接助企纾困的政策资金支出1060亿元，惠及中小微企业近34万家、个体工商户近25万户。

在保障重大项目建设方面，用直达资金安排的1亿元以上的项目是2000余个，总规模超过4500亿元，对加快补齐基础设施短板、推动经济增长发挥了积极作用。

在支持打赢脱贫攻坚战方面，纳入直达管理的中央财政专项扶贫资金200亿元中，已经支出182亿，支出进度为91%，为打赢脱贫攻坚战提供了资金保障。这200亿支出速度比较快，执行比较好，为打赢脱贫攻坚战提供了保障。

三是资金监管更加严格，资金使用规范性明显提高。财政部严格预算源头管理，制定了资金管理办法和监控管理制度。建立了一整套机制，每个方面都有新的制度安排，明确了资金分配使用等各方面要求，特别是所有信息都详细记录并体现在监控系统中。各个部门包括监管部门共享信息，起到了防范作用。对于通过监控系统发现的一些问题，及时预警，并提出要求限期整改，加强与审计等部门的信息共享，有效形成了监管合力。总的来看，虽然各地直达资金分配使用中也发现了一些问题，但数量和金额占比较小。直达资金管理执行比较规范，挤占挪用等严重违规问题相对较少。

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