国家税务总局：前三季度全国新增减税降费达20924亿元

人民网北京11月12日电 （记者车柯蒙）11月12日，国务院新闻办公室举行例行吹风会，财政部副部长许宏才、国家税务总局有关负责人介绍财政资金直达机制和减税降费工作进展及取得成效有关情况。国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍说，今年前三季度，全国新增减税降费累计达20924亿元，其中新增减税7379亿元，新增降费13545亿元，主要有两部分组成：一是今年出台的支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策，新增减税降费13659亿元。二是去年年中出台的政策在今年翘尾新增减税降费7265亿元。

“今年以来，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，党中央、国务院在巩固和拓展去年实施更大规模减税降费成效的基础上，进一步加大了宏观政策的逆周期调节力度，先后出台了7批28项税费优惠政策，税务部门会同财政等有关部门坚决贯彻落实党中央、国务院的决策部署，确保减税降费的‘真金白银’精准直达市场主体，全力服务六稳六保的大局。”蔡自力表示。

蔡自力表示，为确保各项政策落地见效，税务部门扎实做好“五个着力推进”：

一是着力推进政策快速落地。针对今年政策出台的批次比较多，再加上税务系统点多、线长、面广的特点，建立了从总局到省、市、县局一竿子到底的抓落实的机制，坚持制发文件、工作部署、业务培训、日常抽查一竿子到底，既保证了政策执行统一规范不走样，又尽量减轻各层级特别是基层税务机关的负担。

二是着力推进便捷享受。在疫情防控的背景下，大力推行“非接触式”办税缴费，做到政策“码上可知”、咨询“线上可答”、政策“网上可办”、业务“网上可办”、操作“掌上可行”，让纳税人、缴税人足不出户、直达快享政策优惠。

三是着力推进精准辅导。对照纳税人缴费人的需求，分14批发布了308个政策问答口径，举办了19期视频“税务云课堂”，及时更新发布了《支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策指引》，不断深化、细化政策宣传解读工作。

四是着力推进问题整改，组织开展了“政策落实改进月”活动，对发现的问题不仅立行立改，逐一抓好整改，而且要求各地税务部门要举一反三，抓好改进，确保优惠政策落实落细。

五是着力推进协同共治，与财政、人社、医保等有关部门密切协作，减税降费与其他宏观政策措施相得益彰，加倍显效。

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