“一降、两增、三稳” 全年新增减负目标可预期完成

人民网北京11月12日电 （记者车柯蒙）11月12日，国务院新闻办公室举行例行吹风会，财政部副部长许宏才、国家税务总局有关负责人介绍财政资金直达机制和减税降费工作进展及取得成效有关情况。国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍说，从今年以来减税降费的执行情况看，党中央、国务院出台了一系列减税降费政策措施直达市场主体，今年政府工作报告确定的全年为企业新增减负超过2.5万亿的目标任务可预期完成，政策效果主要体现“一降、两增、三稳”。

其中，“一降”是指市场主体负担持续下降。

2020年前三季度，重点税源企业每百元营业收入税费负担下降0.63元，降幅达9.4%。“十三五”以来，国家实施减税降费力度不断加大，预计五年累计减税降费约7.6万亿，我国企业税费负担逐年减轻，我们对重点税源企业进行了分析，每百元营业收入税费负担从2016年到2019年每年分别下降了1.6%、1.2%、1.9%和6.9%，今年前三季度又下降了9.4%。

“两增”，一是市场主体的活力增强。今年三季度，到税务部门办理涉税事项新增市场主体数量同比增长24.5%，比二季度增速提高了17.4个百分点。“十三五”期间，多项减税降费政策加力提效，激活了市场主体从少到多、从小变大、从大变强。截至到9月30日，到税务部门办理涉税事项的存续市场主体达6992万户，比“十二五”期末增长了85.5%；其中年销售收入500万元以上的增值税一般纳税人累计达到1101万户，比“十二五”期末净增478万户，年纳税额3亿元以上的大型企业集团比“十二五”期末增长了1.15倍。

二是企业经营效益增强。减税降费是用政府当期收入的减法来换取企业效益的加法和市场活力的乘法。今年三季度，全国重点税源企业当季实现利润总额同比增长了4.9%，增幅较二季度提升了8.1个百分点。“十三五”期间，重点税源企业户均实现利润总额从2016年的0.71亿元上升至2019年的0.95亿元，上升幅度达到了33.8%，企业经营效益持续提升。

“三稳”，一是就业人数稳步回升，今年以来，阶段性减免社保费以及继续实施的降低社保费率等政策持续落地，叠加去年个人所得税减税政策，降低了企业的用工成本，为保就业提供了有力支撑。

二是企业投资稳步恢复，今年前三季度全国重点税源企业新增固定资产投资同比增长了1.5%，年内首次实现正增长，较上半年提升了5.1个百分点，全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业，购进高技术设备和高技术服务的金额同比增长了15.8%，提高研发费用加计扣除比例、企业购进不动产一次性抵扣等税收优惠政策实施，有力增强了企业投资的内生动力。

三是发展预期稳步向好。党中央、国务院部署的一系列减税降费落地见效，有力提振了市场主体的信心。税务总局开展的2万户企业生产经营状况调查问卷显示，68.6%的企业预计四季度发展预期向好，比上半年末提高了15.9个百分点。其中，信息技术服务、科学研究和技术服务等高技术行业预期向好的企业占比超过了8成。

(责编：孙阳、夏晓伦)