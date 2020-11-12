税收发票大数据显示我国企业销售收入增速逐季回升向好

人民网北京11月12日电 （记者车柯蒙）11月12日，国务院新闻办公室举行例行吹风会，财政部副部长许宏才、国家税务总局有关负责人介绍财政资金直达机制和减税降费工作进展及取得成效有关情况。国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍说，税收发票大数据显示，今年以来，随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。

“一季度我国经济受疫情冲击比较大，企业销售收入同比下降了17.6%，二季度同比增长了9%，三季度同比增长了12.4%，10月份增速进一步提升，同比增长了15.1%，比三季度又提高了2.7个百分点。1—10月份，全国企业累计销售收入同比增长3.2%，增速比前三季度提高了1.4个百分点。”蔡自力表示，随着统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的各项政策显效发力，经济复苏的态势进一步巩固。

蔡自力认为，从数据来看，主要有以下五方面的亮点：

一是工业销售加速恢复，累计增速年内首次由负转正。10月份，全国工业企业销售收入同比增长了10.4%，比三季度提高了1.2个百分点。1—10月份，累计增长了0.4%，年内累计增速首次实现正增长。10月份，我国工业41个行业大类中，同比增长的有34个，比三季度增加了3个，其中，处于产业链中高端环节的通用设备和专用设备制造业，分别增长了23%和21.6%。

二是高技术产业稳步提速，新动能加速成长。10月份，全国高技术产业销售收入同比增长了17.7%，1—10月份累计增长了13.2%，比前三季度提高了0.6个百分点。其中，电子商务服务、科技成果转化服务销售收入10月份分别增长了66.9%和57.9%；医疗机械设备制造、医药制造分别增长了19.2%和14.3%。

三是居民服务消费较快提升，旅游餐饮业进一步提速。10月份，居民服务消费收入同比增长了13.2%，比三季度提高9.5个百分点，其中，餐饮业同比增长了17%，比三季度提高了6.7个百分点；旅游服务加速恢复，旅游会展服务、体育会展服务销售收入同比增长了16.9%和20.2%。

四是投资相关的行业持续向好，基础工程建设稳步推进。10月份，与投资相关的建筑业销售收入同比增长了19.6%，1—10月份累计增长了9.4%，比前三季度提高了0.6个百分点；新基建力度加大，通讯、电力输送设施施工，节能工程施工10月份收入分别增长了9.9%和15.8%；重大工程建设加速推进，铁路、公路、港口航运设施工程10月份销售收入分别增长了17.7%、25.2%和16.1%。

五是民营经济恢复态势较好，私营企业增长较快。10月份，民营经济销售收入同比增长18.7%，1—10月份累计增长5.1%，高于全国企业总体水平1.9个百分点。其中，私营企业10月份销售收入同比增长了21.6%。

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