天猫精灵公布双11战绩

从11月1日0时至11月11日24时，2020天猫双11落幕。据统计，天猫精灵智能生活在11日开场后33分就超过了去年全天的总成交额，天猫精灵也获得智能音箱品类天猫平台总销量、销售额两项第一。

据了解，天猫精灵在双11与合作伙伴推出了100款新品，美的、海尔、科沃斯、小天鹅等16个品牌成交额破亿。

数据还显示，健康保健、智能厨电、宠物智能家居、母婴用品等行业成为黑马。奶瓶消毒器、智能毛巾架、移动空调等6个新品类成交额同比增长超过1000%，智能猫砂盆、集成灶、筋膜枪等11款首次参与双11的新品成交额超百万。

此外，空调、冰箱、扫地机器人成为销量前三的智能家电。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)