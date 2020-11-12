天猫精灵公布双11战绩

从11月1日0时至11月11日24时，2020天猫双11落幕。据统计，天猫精灵智能生活在11日开场后33分就超过了去年全天的总成交额，天猫精灵也获得智能音箱品类天猫平台总销量、销售额两项第一。
据了解，天猫精灵在双11与合作伙伴推出了100款新品，美的、海尔、科沃斯、小天鹅等16个品牌成交额破亿。
数据还显示，健康保健、智能厨电、宠物智能家居、母婴用品等行业成为黑马。奶瓶消毒器、智能毛巾架、移动空调等6个新品类成交额同比增长超过1000%，智能猫砂盆、集成灶、筋膜枪等11款首次参与双11的新品成交额超百万。
此外，空调、冰箱、扫地机器人成为销量前三的智能家电。（许维娜）
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】