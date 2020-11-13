新华社北京11月12日电 题：适应新形势 增强外贸综合竞争力——商务部有关负责人解析国务院支持外贸创新发展九大举措

新华社记者邹多为

近日，国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，从九个方面提出支持外贸创新发展的具体举措。

九大举措有哪些新亮点、稳外贸政策效果如何、怎样展望我国外贸形势……在12日召开的国务院政策例行吹风会上，商务部有关负责人回应了相关热点问题。

让外贸在新发展格局中作出更大贡献

突如其来的新冠肺炎疫情给世界经济和国际贸易带来巨大冲击，今年以来，我国外贸面临前所未有的风险和挑战。商务部部长助理任鸿斌说，九大举措的提出正是为了应对当前的复杂形势，准确识变、科学应变、主动求变，以适应高质量发展需要。

“外贸连接国内外两个市场两种资源，有条件、有基础也有能力，通过创新发展、夯实基础、激发活力，为构建新发展格局提供强有力支撑。”任鸿斌说。

他表示，新举措鼓励企业统筹用好国内国际两个市场，加快推进内外贸融合发展。其中，“优化出口产品结构，提升出口产品质量”有助于加快形成国际竞争与合作新优势。

任鸿斌表示，对外贸易是拉动经济增长的“三驾马车”之一，我们将努力制定好外贸的“十四五”发展规划，使对外贸易在新发展阶段为我国经济社会发展作出更大的贡献。

一系列稳外贸政策取得显著成效

外贸稳增提质事关经济发展大局。今年以来，国务院多次专题研究稳外贸相关工作，出台一系列超常规、阶段性政策措施。

“力度之大，前所未有！”商务部外贸司司长李兴乾说，在各地各部门共同努力下，稳外贸政策已经取得显著成效。

稳住了外贸主体，稳住了市场信心，稳住了外贸产业链供应链，稳住了国际市场份额，稳住了外贸外资基本盘。李兴乾说，“五个稳住”展现出政策实施的效果。

当前，疫情国际蔓延仍未见底，国际贸易格局和贸易结构正在深度调整。李兴乾表示，商务部将继续抓好稳外贸政策措施的持续落实，密切关注外贸形势变化，针对企业反映的新情况、新问题、新困难，研究储备新一批政策措施，持续推进外贸创新发展、稳中向好。

有信心实现全年外贸发展目标

全球贸易持续承压，我国外贸却持续回暖。今年前10个月，我国货物贸易进出口同比增长1.1%，连续5个月正增长。同时，国际市场份额也在进一步提升。

任鸿斌说，防疫物资和“宅经济”产品出口对前10个月外贸出口起到良好的支撑作用。同时，我国率先复工复产，新基建等也带动国内需求增长，为扩大进口提供了很好的基础。

展望下一阶段中国外贸形势，任鸿斌表示，中国外贸韧性足、潜力大，企业创新能力强，长期向好的发展趋势没有改变。“我们完全有信心实现全年外贸发展目标！”

他说，今后将坚持新发展理念，紧紧围绕构建新发展格局，继续发挥制度优势、市场优势和动能优势，持续推进外贸创新发展，增强对外贸易综合竞争力，确保实现明年外贸发展的良好开局和稳健起步。

(责编：杨光宇)