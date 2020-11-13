中央财政直达资金1.7万亿元基本下达（权威发布）

本报北京11月12日电 （记者王观）在国新办12日举行的国务院政策例行吹风会上，财政部副部长许宏才表示，总的来看，当前落实财政资金直达机制和减税降费政策相关工作稳步推进，组织运转有力有序有效，政策效果正在逐步显现，对减轻企业负担、激发市场主体活力、保障改善民生、稳定经济增长发挥了关键作用。

在财政直达机制方面，截至10月底，中央财政直达资金1.7万亿元已基本下达到位，地方实际支出1.198万亿元。

许宏才表示，具体成效体现在以下几个方面：一是资金下达更加快速，资金运行效率明显提高。财政部快速分配下达资金，迅速搭建监控系统，各地区、各部门用较短时间将直达资金下达市县基层。二是资金投向更加精准，惠企利民政策有效性明显提高。资金主要在支持减税降费、保居民就业、保基本民生、保市场主体等方面发挥了积极作用。三是资金监管更加严格，资金使用规范性明显提高。

在减税降费方面，国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍：今年前三季度，全国新增减税降费累计达20924亿元，其中新增减税7379亿元，新增降费13545亿元。从今年以来减税降费的执行情况看，《政府工作报告》确定的全年为企业新增减负超过2.5万亿元的目标任务可预期完成，政策效果主要体现“一降、两增、三稳”：

“一降”是指市场主体负担持续下降。前三季度，重点税源企业每百元营业收入税费负担下降0.63元，降幅达9.4%。

“两增”：一是市场主体的活力增强。今年三季度，到税务部门办理涉税事项新增市场主体数量同比增长24.5%。二是企业经营效益增强。今年三季度，全国重点税源企业当季实现利润总额同比增长4.9%，增幅较二季度提升8.1个百分点。

“三稳”：一是就业人数稳步回升。今年以来，阶段性减免社保费及继续实施的降低社保费率等政策持续落地，叠加去年个人所得税减税政策，降低了企业用工成本，为保就业提供有力支撑。二是企业投资稳步恢复。今年前三季度全国重点税源企业新增固定资产投资同比增长1.5%，年内首次实现正增长，全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业，购进高技术设备和高技术服务的金额同比增长15.8%。三是发展预期稳步向好。国家税务总局开展的两万户企业生产经营状况调查问卷显示，68.6%的企业预计四季度发展预期向好，比上半年末提高了15.9个百分点。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 02 版）

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