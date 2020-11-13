前10月我国进出口规模创历史同期新高（权威发布）

本报北京11月12日电 （记者王珂）国务院新闻办公室12日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部部长助理任鸿斌介绍，近日，国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》。《实施意见》坚持新发展理念，围绕构建新发展格局，推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式等“五个优化”和外贸转型升级基地、贸易促进平台和国际营销体系等“三项建设”，实现外贸创新发展。

任鸿斌表示，1—10月，我国进出口总额达到了25.95万亿元人民币，同比增长1.1%，规模创历史同期新高。同时，国际市场份额进一步提升。

商务部对外贸易司司长李兴乾说，今年国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》，商务部会同各地方、各部门多措并举，支持适销对路出口商品开拓国内市场，取得了积极成效。

一是搭建渠道加快转内销。会同各地方陆续举办了步行街出口转内销系列活动，并通过商超订单直采、线上销售对接等多种渠道支持企业开拓国内市场。组织国内采购商在广交会上采购外贸商品，各地方因地制宜支持企业拓展内销渠道。

二是利用投资项目带动转内销。各地支持有实力的外贸企业参与新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设。

三是推动标准衔接促进转内销。扩大“同线同标同质”产品宣传推广力度，将“三同”产品的范围从食品、农产品拓展到玩具、家具、服装等消费品。对4130家外贸企业问卷调查的结果显示，超过四成的外贸企业已经开展了出口转内销业务。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 04 版）

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