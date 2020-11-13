积极探索 对外合作再升级

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成立一年多来，广西自贸试验区积极探索，加快推进《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》赋予的120项改革试点任务，实施率达92.5%。

发挥政策优势，促进电商发展，积极吸引外资；推进陆海新通道互联互通，扩大海铁联运规模；深化投资便利化改革，健全外商投资服务体系……广西自贸试验区先行先试，为推动中国—东盟经贸合作升级不断贡献力量。

2019年8月30日，中国（广西）自由贸易试验区正式揭牌运行。一年多来，广西自贸试验区加快推进《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》赋予的120项改革试点任务，实施率达92.5%，78项试点任务取得阶段性成效；下放自治区级行政权限162项，落实“证照分离”改革全覆盖试点事项545项。

从推动中国—东盟跨境电商产业发展，到推进国际陆海贸易新通道互联互通，广西自贸试验区在推动面向东盟的开放合作方面进行了积极探索，取得了一系列改革创新成果，为推动中国—东盟经贸合作升级贡献了力量。

政策叠加，建设特色鲜明自贸试验区

在广西自贸试验区南宁片区，面对手机镜头，启迪创新跨境电子商务有限公司的越南籍主播邓氏仙用越南语熟练地介绍着产品。在直播后台，她的同伴忙着确认订单，第一时间将货物发往消费者手中。

依托跨境电商综合试验区、综合保税区和自由贸易试验区“三区”叠加的政策优势，广西自贸试验区大力发展跨境电商新业态新模式。

“选择东南亚主播用当地语言直播带货，可促进平台、商品与消费者的联系沟通，给粉丝带去更直观、形象的互动交流。”启迪创新跨境公司总经理丁国勋介绍，公司在南宁片区建设了跨境电商创新服务中心，打造包含卖家孵化、直播销售、多语种电商培训在内的服务体系，已经吸引120多名东南亚主播入驻直播间。统计显示，今年1—9月，南宁跨境电商零售进出口交易额12.82亿元人民币，同比增长185.43%。

在位于南宁片区的中国—东盟金融城，北部湾产权交易所已揭牌开业，中国—东盟大宗商品现货交易市场等项目建设加快推进。得益于中国—东盟金融合作平台，越来越多的东盟客商到广西寻找商机。北部湾产权交易所集团董事长韦明芳介绍，公司已在柬埔寨、老挝等国家建立了服务站点。2019年以来，公司挂牌中国与东盟投资合作项目金额超150亿元，项目类型主要涉及在建工程转让、大宗商品采购合作、酒店经营权转让等，促成项目成交和意向成交金额109亿元。

建设提速，海铁联运规模不断扩大

“以前，货船要在港口停泊8天才能卸完货，之后货物还要在码头存放，接受查验后，才能装车运到工厂。”广西港青油脂有限公司副总经理周波说，“现在，货车在船边提货后，可直接运到工厂，货船停港时间压缩到4天，公司每年节省的费用超过1000万元。”

广西北部湾经济区规划建设管理办公室副主任王宗文介绍，自成立以来，广西自贸试验区积极推进陆海新通道互联互通，扩大海铁联运班列覆盖范围，现已开通至重庆、四川、贵州等6条海铁联运班列线路。海铁联运规模不断扩大，与东盟互联互通升级，目前，北部湾港已开通3条远洋航线以及52条集装箱航线，其中至东盟航线有19条。

为加快畅通海铁联运“最后一公里”，广西还建成运营钦州铁路集装箱中心站工程，启用钦州铁路集装箱中心站港口作业区智能卡口，成为具备海关、铁路、港口三方联合监测功能的卡口；推进钦州港东航道扩建二期工程，钦州港实现10万吨级集装箱船通航，正式进入1万标箱大船时代。

王宗文说，在西部陆海新通道建设推动下，今年1—9月，北部湾港集装箱吞吐量375.36万标箱，增幅达31.02%；1—10月，西部陆海新通道海铁联运班列累计到发3655列，同比增长113%。

制度创新，推进投资便利化改革

“之前如果办用地许可证、工程规划许可证和施工许可证，起码要一到两个月的时间，现在一般15个工作日就能办好。”广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目副总监唐伟春说。

“自贸试验区深入推进投资便利化改革，健全外商投资服务体系，有力促进了面向东盟的产业体系发展。”广西自贸试验区建设指挥部副指挥长、广西壮族自治区商务厅厅长蒋连生介绍。

目前，广西自贸试验区南宁、钦州港、崇左片区，均已增设“外商投资综合管理应用平台”端口，实现外商投资企业设立及变更审批、备案事项由各片区办理，建成招商引资项目代办服务、政企沟通、优化营商环境投诉举报三大平台。

在支持产业发展方面，广西对中国—东盟特色优势跨境产业链、大宗商品交易平台、权益类平台等领域的企业，按其当年对地方经济贡献的一定比例给予奖励；对世界500强企业、跨国公司等发展给予支持。

在引进高端人才方面，广西自贸试验区鼓励外籍人才和留学生就业，对符合条件的外籍人才和留学生，给予工作许可证、居留许可证、教育医疗等便利，解决其后顾之忧。

面向未来，要不断提高自由贸易试验区发展水平，形成更多可复制可推广的制度创新成果。蒋连生表示，广西自贸试验区将继续开展差异化探索，努力形成一批具有广西特色的创新经验。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 10 版）

(责编：杨光宇)