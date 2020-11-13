服务企业，天津诚意满满

“今年以来，天津市改善营商环境再现实效，减少许可事项91个、申请材料954个、证照23个、办事环节218个。”
“加快推进‘跨省通办’，与北京、河北联合推出57个高频事项京津冀‘域内通办’。”
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11月11日下午，天津2020·中国企业家大会在天津举行，吸引了来自全国的500多位企业家到场。大会一开始，天津市常务副市长马顺清便如此向企业家们介绍。
在大会现场，记者可以感受到天津市服务企业家、改善营商环境的真诚意、新变化。
会上，每位企业家都收到两份材料，一份是天津营商环境持续改善的详细内容，另一份是“2020为企业家服务联系手册”，详细公布了天津16个区和36个部门服务企业的联系人和联系电话，以及市政府和各区服务企业的微信公众号等。“这展现了天津招商引资、服务企业发展的满满诚意。”上海建工集团董事长徐征说。
企业家们在会上充分表达了对天津未来发展的信心。“近年来，天津不断改善和优化营商环境，持续加大减税降费力度，降低企业经营成本。”TCL集团董事长李东生表示，“TCL一直看好天津良好的发展前景，将天津作为企业在北方进行产业布局的重要投资地。”
中国石油化工集团董事长张玉卓表示，未来将进一步融入京津冀协同发展，把天津作为重要的生产基地和化工产品物流销售中心，大力发展精细化工，全力培育发展新动能，助力天津高质量发展。
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