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中国信保前10月累计承保5648亿美元

2020年11月13日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月12日电  （记者杜海涛）记者从中国出口信用保险公司获悉：今年前10个月，中国信保累计承保5648亿美元，同比增长13%；服务支持客户14.3万家，增长27%；支付赔款14亿美元，增长53%，多项业务指标创历史新高，充分履行了政策性职能，发挥了逆周期调节作用。

　　11月12日，中国信保公司在京发布2020年《国家风险分析报告》（以下简称《报告》）。《报告》认为，2019年下半年以来，尤其是2020年年初新冠肺炎疫情发生以来，全球国家风险水平显著上升，在未来一段时期仍将处于高位。中国信保将坚持特事特办、急事急办，对疫情期间客户紧急需求，提供7×24小时保险服务；不断加强国别和行业风险研究，持续更新发布国外政府贸易管制政策和重点国别疫情动态，及时提示国际市场风险异动，协助客户做好应对。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月13日 10 版）
(责编：杨光宇)
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