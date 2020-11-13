海南自贸港首张“零关税”商品清单发布

本报海口11月12日电 （记者黄晓慧）11日，财政部、海关总署、税务总局联合印发《关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知》（以下简称《通知》），发布了包括椰子等农产品、煤炭等资源性产品、二甲苯等化工品及光导纤维预制棒等原辅料，以及飞机、其他航空器和船舶维修零部件共169项8位税目商品的“零关税”原辅料清单。这是海南自贸港发布的首张“零关税”商品清单。

《通知》将于2020年12月1日起执行，对“零关税”原辅料实行正面清单管理，清单内容由财政部会同有关部门根据海南实际需要和监管条件进行动态调整。

《通知》明确，在全岛封关运作前，对在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业，进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或以“两头在外”模式进行服务贸易过程中所消耗的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 10 版）

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