自贸区崛起开放新高地（十三五·中国印象⑩）

1500多名工人奋力43天，完成8万平方米、52个流水段的施工——近日，海口国际免税城项目地块五（免税商业中心）如期结束地下结构施工，地上主体结构预计在今年底封顶。这一中国乃至全球规模最大的免税综合体，预计将在2年后开门迎客。

去海南买免税品、购最新进口药、做离岸贸易……“自贸港”如今已成为海南最耀眼的标识。在这里，“率先”“首次”“独家”的政策、产业、模式、服务不断涌现，成为引领中国新时代对外开放的重要门户。

“十三五”期间，中国自贸区数量稳步增加、覆盖区域不断拓展。自2013年设立首个自贸区——中国（上海）自由贸易试验区以来，历经6次扩容，如今中国自贸区数量已达21个，形成了“沿海成片、内陆连线”的新格局，助力中国经济高质量发展。

自贸区成外商投资热土——

来自法国的施耐德电气今年在福建自贸区厦门片区增加了投资，计划未来3至5年在这里生产新一代数字化绿色电气产品。施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示：“目前各项新增投资的落地正在推进，将进一步优化施耐德电气在中国的产业链，强化包括数字化研发在内的本土能力。新增投资也显示出施耐德电气深耕中国市场的决心以及对数字经济前景的信心。”

商务部数据表明，今年前7个月，已设立的18个自贸试验区新增外资企业3300多家，实际利用外资900亿元以上，进出口额达到2.7万亿元。商务部副部长王受文深有感慨：“如果把这18个自贸试验区面积加在一起，还不到全国的4‰，但是其利用外资占到全国的16.8%，外贸占到全国的13.5%。”自贸试验区在稳定外贸外资基本盘上发挥的重要作用可见一斑。

自贸区成改革开放“试验田”——

今天外商投资办企业，已经习惯先对照“负面清单”。而这一改善营商环境的举措正是源于自贸区的探索。2013年，上海自贸区推出了中国第一张自贸试验区外资负面清单。很快，负面清单的做法推广到所有自贸区及全国，并不断“瘦身”。2017-2020年，中国更是连续4年修订全国和自贸试验区外商投资准入负面清单，限制措施分别由93项、122项减少至33项、30项。缩短的不只是清单长度。2014年，外资进入自贸区从申请到拿到营业执照平均需要7个工作日，而现在只需要1个工作日。

大胆闯、大胆试，再通过总结经验、复制推广，达到以点带面、聚点成面的效果，这是自贸区的一大亮点。在湖南，121项制度创新试验任务，覆盖范围之广、改革力度之大前所未有；在海南，全岛实施“零关税、低税率、简税制”；在浙江，率先开展原油非国营贸易进口资格企业试点，为中国成品油市场化改革闯出了一条新路……“自贸试验区设立之初，就以制度创新为核心，经过多年的努力，探索试验了一批基础性的、根本性的改革，成为全国深化改革的样板。”王受文表示。目前，已经有260项自贸区经验得以在全国复制推广。

自贸区不仅设在沿海，更走向内地，为区域经济“雁阵齐飞”注入活力——

2019年8月，中国一次批准设立6个自贸区。其中，在山东、江苏、河北新设自贸区，实现了中国沿海省份自贸区全覆盖；广西、云南、黑龙江新设自贸区，则让自贸区在沿边地区首次落地生根。自贸区更多了，不是为了追求数字好看，而是围绕不同地区的资源禀赋、发展水平进行差别化探索。山东自贸区对准了海洋经济，广西自贸区发力国际陆海贸易新通道，江苏自贸区重在产业创新升级。自贸区各有各的“得意之笔”。

今年9月，自贸区家族又迎来新成员，中国设立北京、湖南、安徽3个自贸区。

“自贸区进京了，这对企业是极大利好！”北京叠加态技术有限公司的首席技术官钟飞鹏说。“我们了解到，北京自贸试验区聚焦科技创新，对人才供给、知识产权保护和创新创业都有优惠政策。企业要搭上自贸区的高速列车快速成长！”

(责编：杨光宇)