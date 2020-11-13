预计全年新增减负超2.5万亿 积极财政有力支撑经济发展

11月12日，国新办举行国务院政策例行吹风会，财政部、国家税务总局相关负责人就财政资金直达机制和减税降费工作进展及成效作了介绍，并就热点问题答记者问。

最新数据显示，截至10月底，中央财政直达资金1.7万亿元已基本下达到位，地方实际支出1.198万亿元，支出进度70.9%，高于序时进度4.2个百分点，有效增强了基层财力水平，有力支撑了疫情防控、经济社会发展和脱贫攻坚等工作，为各地做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了有力保障。同时，全国新增减税降费政策预计全年为市场主体新增减负超过2.5万亿元，在稳定市场信心和稳就业方面取得明显成效，市场主体和人民群众的获得感显著增强。

全力服务“六稳”“六保”

今年，建立财政资金直达机制和继续实施减税降费政策，是支持地方扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要举措。

财政部副部长许宏才表示，从资金下达的情况看，截至10月底，实行直达管理的1.7万亿元资金中，中央财政下达了1.695万亿元，进度是99.7%，具备条件的资金已全部下达，未下达的主要是预留后续疫情防控补助资金。从使用的情况看，截至10月底，各地已将包含32.63万个项目的1.607万亿元预算指标下达到资金使用单位。

许宏才指出，加快分配使用，优化支出结构，对做好“六稳”工作、落实“六保”任务发挥了重要作用：一是资金下达更加快速，资金运行效率明显提高；二是资金投向更加精准，惠企利民政策的有效性明显提高；三是资金监管更加严格，资金使用规范性明显提高。

具体来看，在保居民就业方面，用于就业补助、职业技能提升行动的资金支出460亿元，困难群众生活的补助资金已支出1300亿元；在保基本民生方面，用于民生的资金达到了9636亿元，占中央直达资金的57%；在保市场主体方面，累计支出惠企资金5800亿元，惠及各类市场主体74万家，累计140万家次；在支持重大项目建设方面，用直达资金安排的1亿元以上的项目2000余个，总规模超过4500亿元。

“政策礼包”精准推送

今年以来，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，先后出台了7批28项税费优惠政策。

“今年前三季度，全国新增减税降费累计达20924亿元，其中新增减税7379亿元，新增降费13545亿元。”国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，“政策礼包”精准推送的效果主要体现“一降、两增、三稳”：

“一降”是指市场主体负担持续下降。2020年前三季度，重点税源企业每百元营业收入税费负担下降0.63元，降幅达9.4%。

“两增”指的是“市场主体活力增强”以及“企业经营效益增强”。今年三季度，到税务部门办理涉税事项新增市场主体数量同比增长24.5%，比二季度增速提高了17.4个百分点；全国重点税源企业当季实现利润总额同比增长4.9%，增幅较二季度提升了8.1个百分点。

“三稳”则是就业人数稳步回升、企业投资稳步恢复、发展预期稳步向好。国家税务总局针对2万户企业展开的生产经营状况调查问卷显示，68.6%的企业预计四季度发展预期向好，比上半年末提高了15.9个百分点。

规范地方政府债务管理

针对抗疫特别国债资金使用过程中地方政府可能面临的风险与压力，许宏才表示，财政部在抗疫特别国债发行和使用方面作了一些制度性安排，以尽可能地避免风险。具体来看，有4方面重点：

一是抗疫特别国债资金分配时考虑了各地方财力状况。从分省情况看，各省还本金额和它的财力水平大体上相协调，这在一定程度上保证了地方能够到期偿还。

二是在政策上明确地方可以结合实际统筹安排还款来源。允许地方在项目收益之外，统筹一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算等各类财力进行偿还。

三是抗疫特别国债还本付息来源由中央和地方共担。抗疫特别国债利息全部由中央财政统一承担，地方无需负担利息；本金1万亿元中，3000亿元是由中央负责还本的，地方负责还本7000亿元。

四是抗疫特别国债为中央财政发行的国债。到期以后，中央财政通过结算的方式把地方要承担的本金收回来，由中央财政统一偿还。

“我们采取了一系列措施，规范地方政府债务管理，包括坚决遏制隐性债务增量，积极稳妥化解隐性债务存量，对违反规定举借债务的相关单位和人员进行问责处理等，确保不发生区域性和系统性风险。”许宏才说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)