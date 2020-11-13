高寒地区最重转体斜拉桥成功合龙

本报北京11月12日电 （记者聂传清）记者从中国铁建股份有限公司获悉，12日，总重达5.8万吨的哈尔滨市哈西大桥主塔和连续梁成功转体。在12米空中，这座国内跨越铁路既有线路最多、高纬度高寒地区转体重量最大的转体斜拉桥合龙，标志着我国高寒地区桥梁转体技术取得了突破性进步。

中铁二十二局集团一公司项目经理赵焕民介绍，哈西大桥为哈尔滨市哈西大街打通工程的控制性工程。这座大桥长843米、宽30米，为混凝土现浇连续梁结构。主跨长198米，两侧边跨各长118米，两座主塔高73.7米。大桥上跨哈尔滨南站的48条铁路既有线和1条市政主干道。大桥单侧主塔和连续梁重2.9万吨，合计5.8万吨。

截至目前，哈西大街打通工程已完成整体工程量的75%以上，预计2021年6月底全线竣工通车。工程完工通车后，将进一步提升哈尔滨西部地区路网综合交通能力，加大主城区与新兴经济区功能链接，促进城市西部地区融合发展。该工程与哈尔滨机场高速公路、绕城高速公路相连，将进一步加强黑龙江省与全国各地的经济、文化、人员交流。

据悉，为保证大桥安全转体，该项目技术人员对承台大体积混凝土施工工艺、温度控制措施等提前进行空间模拟、碰撞分析，制定了转体全过程监控方案。

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