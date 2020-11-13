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外媒关注“双11”，网友感叹：“只有中国才做得到”

李志伟 牛瑞飞

2020年11月13日07:52  来源：人民日报中央厨房-零时差工作室
 

 

 

今年的“双11”购物节在刷新成交纪录的同时，也向全世界展现了中国经济的强劲复苏。美国有线电视新闻网的报道评论说，今年的“双11”购物节更被赋予新的意义，展示中国成功应对了新冠肺炎疫情。中国连续两个季度的经济增长良好，凸显了世界第二大经济体“从疫情中恢复的速度”。

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美国有线电视新闻网的报道截图。

英国广播公司的报道引用市场研究机构福雷斯特公司分析师的话说，“中国经济已经强劲复苏，中国消费者的消费已经回到疫情之前的水平，甚至更高”。

奥纬咨询公司的一项调查发现，相较于去年，有86％的中国消费者在“双11”期间花相同或更多的钱。

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英国广播公司的报道截图。

外国媒体感叹于“双11”购物节的巨大规模。英国广播公司报道说，300万名工人、4000架飞机和货船，为全世界最大的在线销售做准备。中国消费者购买越来越多的本土品牌，如电子产品、手机等。奥纬咨询公司合伙人雅克?彭希尔林表示，中国产品的技术、设计、质量更好，因此人们对中国品牌充满信心。

外国媒体还发现，起源于中国的“双11”购物节，正在影响世界其他地方。一方面，国际品牌希望借助“双11”活动，拉动今年的销售额。很多国际大品牌纷纷入驻中国电商平台。

 

在东南亚，“双11”同样热闹非凡。中国电商企业在新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和越南等地都为当地消费者提供了“双11”折扣。在印度尼西亚，11月11日被称为“Harbolnas”，也就是“全国在线购物日”的意思。

欧洲商家们也不再围观，纷纷加入“双11”的行列。德国的万得城电器今年继续推出“双11”活动，会员在11月11日当天可以享受“至少11%的折扣”。

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BOL是荷兰的一家电商平台，11月11日在其首页上方打出了“光棍节专属折扣”的广告，还精选了香水、手机、游戏机等产品参与打折活动。

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欧洲的一些资讯网站还特意制作了欧洲“光棍节”促销集锦的信息。一位欧洲朋友开心地说：“‘双11’购物节是今年欧洲新增的一个节日，从今年起，我们欧洲人也加入了‘剁手’的行列。”有的网友说，“我希望在我的国家也有这样的活动。”

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一名网友留言说，之前对“双11”有所质疑，搬到中国后发现了“真香”。

有的外国网友留言虽然字数不多，但总是能找到关键点。一名网友感叹说，“只有中国才做得到”。另一个网友则说，“做得好，中国，继续这些伟大的工作！”

本期责编：孟祥麟、薛丹、郑瑜涵

（图片均来自网络）

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(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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