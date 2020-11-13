外媒关注“双11”，网友感叹：“只有中国才做得到”

英国广播公司的报道截图。

外国媒体感叹于“双11”购物节的巨大规模。英国广播公司报道说，300万名工人、4000架飞机和货船，为全世界最大的在线销售做准备。中国消费者购买越来越多的本土品牌，如电子产品、手机等。奥纬咨询公司合伙人雅克?彭希尔林表示，中国产品的技术、设计、质量更好，因此人们对中国品牌充满信心。

外国媒体还发现，起源于中国的“双11”购物节，正在影响世界其他地方。一方面，国际品牌希望借助“双11”活动，拉动今年的销售额。很多国际大品牌纷纷入驻中国电商平台。