麻辣财经：“双11”，为啥微型挖掘机火了？

今年的“双11”购物节，三大电商平台销售再创新高： 11月1日0时至11日24时，京东平台累计下单金额超2715亿元；天猫成交额突破4982亿元；苏宁易购线上订单量增长75%。

这几天，朋友圈里不少年轻人晒网购定单，兴奋之余还夹杂着“尾款人”的自嘲。对很多“剁手党”来说，“双11”就是一个“痛并快乐”的日子，各大电商平台再创销售佳绩，也在大家的意料之中。

不知不觉，“双11”这个由电商创造出来消费节日，已经从1天延长到了11天。很多打折优惠的商品，从1日这天起消费者就可以下订单预付“定金”，到11日再结尾款。这样做的好处，一是消费者有充分的时间从容选择商品，二是避免了下单的时间过度集中，三是方便商家提前备货，快件公司提前投递。

“早上一觉醒来，快递居然就到了！”“双11”当天，不少“尾款人”对如此快的物流服务感到惊喜。实际上，这就是提前预售带来的好处，你订的商品早就“埋伏”在附近了，付完尾款快递公司马上就可以送货。

今年的“双11”成绩单，除了销售业绩创新高，还有哪些新变化和新亮点？麻辣财经记者带您瞧一瞧看一看。

电商、快递下沉农村，带动农村消费市场

今年“双11”，有一样东西火了，可能是大家没想到的，那就是“微型挖掘机”。

天猫商城公布的数据显示，“双11”期间淘宝微型挖掘机订单数同比增长近150%、成交量同比增长约140%。据说这种微型挖掘机用途相当广泛，可以下地挖山药，可以果园里刨坑种树，还可以进大棚平整土地……

实际上，对乡村市场而言，诸如挖掘机这样的“土大件”需求量一直比较大。但过去农村地区的快递业相对不发达，农民要想买农机就得跑县城，而且选择余地也不大。现在农村道路等基础设施持续改善，快递物流行业的运力不断升级，电商也在延伸下沉到农村，从而使更多优质工业品更高效对接乡村市场。

京东物流发布的数据显示，“双11”期间，京东物流在 92%的区县和83%的乡镇，实现了24小时送达。

2019年，我国邮政网络投递农村包裹17亿件，寄递农产品3亿件，带动农产品销售额165亿元。但与城市的电商、物流网络相比，农村仍是短板。今年的政府工作报告提出，“支持电商、快递进农村，拓展农村消费。”这已经是“快递”连续第七年被写入政府工作报告。

今年4月，国家邮政局印发了《快递进村三年行动方案（2020-2022年）》。方案明确，到2022年底，有条件的建制村基本实现“村村通快递”。其中，到今年年底，东中西部的通达率要分别达到80%、50%和30%，全国层面达到60%。这也意味着，广大的农村市场潜力巨大，仍是一块待开发的消费“热土”。

11月11日，中国发展高层论坛2020年会在京召开。农业农村部部长韩长赋表示，农村有广大的市场和广阔的投资空间，6亿农村常住居民消费上来了，可以成为后疫情时代经济恢复增长的强大推进器，在实施扩大内需战略、构建新发展格局中，农业农村将扮演更加重要的角色。

线上成交火爆，线下也很热闹

今年的“双11”还有一个特点，就是线上线下加速融合，供需之间的对接更为紧密；数字化已经成为推动产业链智能改造的重要力量，正助力实体经济转型升级。

今年“双11”，银泰百货打造了近百场线下嘉年华，让用户能实现全面吃喝玩乐享的优质消费体验；银泰百货有4740位导购参与零售直播，导购直播和门店直播超过4000场。11月1日—9日，银泰百货15家云店销售额是去年同期的2.5倍。

商务部流通产业促进中心近日发布报告指出，大型电商通过C2M（用户直连制造）模式，打造“智能制造平台”，以线上聚集的数据、技术、创意等反哺实业，实现促创新、降成本、补短板。

在京东平台，智能供应链帮助500万种商品进行销售预测，每天给出超过30万条智能供应链决策，相当于数万名经验丰富的销售人员7×24小时不间断工作。今年“双11”，京东反向定制产品销量为去年的1.7倍，许多“比你更懂你”的C2M商品成为品类第一。京东反向定制模式通过对生产端与消费端的双重赋能，使新品到爆品转换加快，而且效率不断提升，覆盖面不断扩大。比如，京东家电通过大数据洞察到高端食材易腐易坏的保鲜痛点，推动家电企业研发出了保鲜功能更强大的冰箱，受到市场欢迎。

在天猫，服装商家“初棉”与新制造平台犀牛智造工厂联合推出带生产日期的衣服，从商家接下订单到顾客穿在身上，时间约为10天。“以前大促时，要提前两个月备货，一旦没把握准消费趋势，很容易滞销。”初棉相关负责人说，在大数据驱动、快速反应的柔性制造模式下，商家无须提前备货，可以根据“双11”预售情况，在犀牛工厂下单，即卖即产，最大程度降低生产成本，提高商家周转效率。

天猫数据显示，今年“双11”，来自全国各地的120万个商家和30万个外贸工厂全面参与，充分享受了数字化改造升级给产销环节带来的降本增效体验。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端表示，“双11”是观察新消费、新业态等商业生态的一个窗口。从供给侧看，越来越多商家在参与“双11”的过程中加速数字化改造，从而不断提升消费体验，也将为消费市场持续向好贡献更大动能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)