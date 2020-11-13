创业板注册制下首现企业IPO被否

本报讯（记者 孙杰）从源头上提升上市公司质量，创业板注册制下第一家IPO被否企业现身。11日晚，深交所发布消息显示，江苏网进科技股份有限公司（简称“网进科技”）当日上会未能获得通过。
网进科技为一家智慧城市IT服务商，招股书显示，其业务范围涵盖智慧公安、智慧政务、智慧交通以及智能建筑等众多智慧城市子领域，以智慧城市综合解决方案的形式向客户提供IT服务，建立满足客户需求的智能化系统及软件应用平台。
今年6月29日，网进科技正式申请登陆创业板。时隔数月，创业板上市委第44次审议会认为，网进科技不符合发行条件、上市条件和信息披露要求，否决了其IPO注册。
创业板上市委主要追问了网进科技实际控制人的认定理由、第一大股东文商旅集团的角色定位，以及长期应收款的处理等三方面问题。具体而言，要求公司结合黄玉龙、张亚娟和潘成华之间的股权转让及其资金往来和纳税情况等，说明实际控制人的认定理由是否充分，实际控制人所持发行人的股份权属是否清晰。
此外，网进科技第一大股东文商旅集团持股比例超过三分之一，并有两名来自文商旅集团的人员担任董事，其中一名担任发行人董事长。文商旅集团为昆山市国有独资企业，报告期发行人90%以上销售收入来源于昆山市智慧城市建设。上市委要求说明，文商旅集团被认定为对发行人既无控制权，也无重大影响，仅作为财务投资人的理由是否充分。
对于创业板注册制下首例被否的IPO，市场人士认为，此举既是市场化审核的结果，也是交易所严把拟上市公司质量关的表现。此前审核中，已经出现了中止审核、暂缓表决，此次创业板注册制下企业IPO申请被否，也是注册制理念下市场化选择的正常现象。
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