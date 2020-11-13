多维触网 便利店疫后探新路

便利店们正尝试新的玩法。近日，北京商报记者走访了解到，多家品牌便利店开始了社群运营。其中，7-11、好邻居等品牌便利店在门店里开始推广社群服务，吸引消费者加入微信社群。除此之外，便利蜂自有品牌蜂质选的线上商城已经覆盖拼多多、淘宝、微信商城等平台。可以看到的是，在疫情常态化下，消费习惯发生改变的同时，实体便利店企业也在谋求新的发展思路。

频频触网

疫情防控常态化下，人们消费习惯发生改变的同时，实体便利店企业也在谋求新的发展思路。近日，北京商报记者了解到，便利蜂自有品牌蜂质选的线上商城已经覆盖拼多多、淘宝、微信商城等平台。与此同时，蜂质选每个月都会开展多场直播活动，尝试用新模式触达更多用户。

事实上，对于有互联网基因的便利蜂来说，试水直播、网店似乎也算常规操作。不过，北京商报记者了解到，除了便利蜂，北京其他传统便利店品牌也都在今年有新的尝试动作。比如7-11便利店在门店里开始推广社群服务，吸引消费者加入微信社群，会定期发布商品优惠信息，并通过发红包抽奖等形式进行互动。

另外，据好邻居相关负责人透露，为了促进销售，好邻居在疫情期间就已经有部分社区店进行了社区团购的运营尝试，针对门店3公里覆盖范围内的用户，提供生鲜等商品的线上预订线下取货服务，既为顾客提供了新的服务选择，又能更好地控制生鲜损耗。好邻居相关负责人表示，未来也会继续探索社区团购等新形式。

根据中国连锁经营协会发布的《2020年中国便利店发展报告》（以下简称《报告》）显示，2019年中国便利店实现销售额2556亿元，行业规模保持快速增长，但增速放缓。网络零售渠道和移动支付普及度高，已经成为市场主流趋势，大部分便利店企业仍处于数字化转型初级阶段，积极开展智能物流、智能视频监控、无人店等数字化试点项目。

尤其是在疫情期间，便利店企业加大数字化技术应用提高管理效率，有效减少员工顾客接触，保证门店正常运营。便利店企业与线上平台开展合作，通过线上业务扩大销售渠道，提升消费者购物便利性和消费安全性。

拓宽销售场景

可以看到的是，在疫情过后，随着消费者消费习惯的转变，线上的便利店企业们主动推出社区团购、线上直播等业务，无疑能提供更多便利，弥补一部分流失的客流，同时挖掘到更多潜在用户。

和君咨询合伙人、连锁经营负责人文志宏认为，开展社群运营和线上运营对于便利店能起到更加积极的作用。一方面，它能够满足一部分便利店消费者的线上订单需求，拓宽了渠道、增加销售。另一方面，便利店开展线上运营和社群运营最大的意义和价值在于掌握了消费数据，便利店可以以此为平台，通过线上运营、社群运营的方式，进一步来扩充商品的品类，以及提供更多的服务。

据便利蜂披露的数据显示，在“蜂质选”网上商城用户最活跃的10个省市自治区中，尽管便利蜂在黑龙江、山西、湖北等地还没有开店，但这些地区的用户也挤进了销售前十。可以看到的是，自有品牌触网可以让便利蜂更早触达更多外地潜在用户，提高知名度，同时还能借助蜂质选打头阵，为进入新地区提供用户基础。

在文志宏看来，线上运营能够让面积有限的便利店拓展更多的SKU。“因为我们知道便利店本身受到面积的影响，能够承载的商品是有限的，但以数字化作为基础，通过线上运营和社群运营，可以让便利店承载更多的商品和服务。”文志宏表示，便利店做线上运营需要相应的系统作为支持，一个能够线上线下融合的数字化体系来支持其社团运营。此外，便利店做社群运营可以更大扩充商品经营的品类，那么便利店就需要更多的供应链支持。

数字化必由之路

疫情刺激传统企业加速谋变。追溯体系、即时配送、自主结算系统等也在疫情中得到验证，对于企业来说，过去以及现在正在积累的数字化技术经验都将成为接下来能否抵御风险、突破竞争的关键。

值得注意的是，在疫情过后，各大品牌超市正在围绕社区逐渐转向小型化。同时，美团、阿里、拼多多、滴滴等互联网巨头相继加入社区团购涌向社区。而作为以社区服务的便利店而言，生存空间是否会遭受进一步挤压？

对此，文志宏认为，便利店的核心需求还是在于便利这两个字。超市小型化和电商社区团购对于便利店有一定的影响，但并不是特别大，因为各自业态的定位不一样，功能也不一样。超市小型化和社区团购在便利价值与便利店相比还是有些不一样。

“超市小型化意味着门店分布会更密集、更多，在一定程度上又强化了便利的功能。而社区团购所满足的消费者需求与便利店也有一定的差别。所以在我看来，这两种情况对于便利店的业绩会有一些影响，但是目前来看影响还不是那么大，关键在于它们替代不了便利店的核心价值。”文志宏说。

《报告》指出，数字化将是便利店提升管理水平与营运效率的必由之路。一方面，便利店将打造集购买和会员管理等功能于一体的App和小程序，完善线上线下数据采集，通过更加精准的市场营销投放，以较低成本提升消费者市场渗透率、钱包份额和忠诚消费者数量。

与此同时，便利店门店的订货、排班、产品价钱改动等运营环节交由自动化系统完成，基于大数据分析实现差异化店铺布局，实现千店千面。此外，通过数据分析精准挖掘市场需求，能不断更新迭代产品、包装和服务，形成线上线下一体化供应链能力，提升配送效率。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)