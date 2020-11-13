人民网>>财经

债市违约频现 债基遭殃接连净值跳水

孟凡霞 李海媛

2020年11月13日08:02  来源：北京商报
 
原标题：债市违约频现 债基遭殃接连净值跳水

　　北京商报讯（记者 孟凡霞 李海媛）近期，债券市场“噩耗”不断，“双11”期间，债券型基金业绩表现也开始“打折”。北京商报记者注意到，11月11日，有33只债券型基金单日收益率亏损1%，更有6只基金净值跌幅超3%。有业内人士猜测，债券型基金收益率大幅下滑或与“踩雷”违约债有关。11月10日，就有主体信用评级为AAA级的公司债券违约，并在后续遭遇评级下调。对此，分析人士提醒投资者，在对固收产品投资的过程中，也应该了解过高的收益伴随着更高的风险。

　　同花顺iFinD数据显示，11月11日，有6只债券型基金（份额分开计算，下同）单日收益率跌幅超3%，分别为融通岁岁添利定开债A/B、华泰紫金丰利中短债A/C、人保鑫瑞中短债A/C。

　　其中，跌幅最大的产品为融通岁岁添利定开债B，当日跌幅高达3.3%。据悉，融通岁岁添利定开债B属于中长期纯债型基金，该类债券在11月11日的平均收益率为-0.03%。而上述提及的华泰紫金丰利中短债A/C、人保鑫瑞中短债A/C所属的短期纯债券型基金当日的平均收益率则为-0.06%。由此不难看出，上述6只债券型基金的当日收益率均远低于同类平均。同时，数据显示，11月11日，在所有债券型基金中，收益跌破1%的债券共有33只。

　　针对该日收益率大幅下滑的原因，北京商报记者发文采访融通基金，但截至发稿未收到相关回复。

　　据中银香港金融研究院经济学家丁孟猜测，“债券违约率上升导致整体信用利差上行，国债收益率同时也出现上升，上述两个效应叠加影响的结果，就是债券的总体收益率大幅上行，相应的，债券型基金的收益率就会大幅下降”。

　　中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英进一步表示，债券型基金收益率暴跌可能也与“踩雷”违约债有关，导致这类债券型基金的收益率出现大幅下跌。

　　正如王红英所说，四季度以来债券市场频现爆雷。在上述基金的收益率集体跳水的前一天（11月10日），永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）发布公告称，因流动资金紧张，截至到期兑付日日终，“20永煤SCP003”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，违约本息金额共计10.32亿元。

　　据天眼查信息显示，永煤控股成立于2007年6月，其大股东为河南能源化工集团有限公司，持有比例高达96.01%。

　　值得一提的是，在此之前，作为发行主体的永煤控股和旗下债券“20永煤SCP003”的长期信用评级均为最高等级AAA。然而，11月12日，上海清算所发布公告称，中诚信国际信用评级有限公司将永煤控股主体信用及“20永煤SCP003”的信用等级由AAA调降至BB。

　　永煤控股并非个例。四季度以来，也有企业因发行债券违约而被大降评级。据悉，华晨集团于10月发布旗下私募债券“17华汽05”未能如期兑付的消息，引起轩然大波，这也是华晨集团首次出现债券违约。此后，10月28日，大公国际资信评估有限公司发布评级报告，宣布将华晨集团的主体信用等级由此前的A+下调为BB。回顾此前，华晨集团主体信用等级在今年9月被降级前也曾为AAA。

　　那么，为何近期债券爆雷现象频频发生？财经评论员郭施亮表示，债券违约并不少见，尤其是在疫情环境下，经济发展受到影响，在经济增速放缓的背景下，企业经营管理受到了不小压力，违约、信用风险爆发等现象时有发生，这时就更考验企业的风险防御能力以及现金流水平。如果企业现金流不足、风险防范意识薄弱，加上债券市场利率波动及经济增速下行压力的因素，也会加大债券违约风险。

　　针对投资者应如何规避风险，避免“踩雷”违约债，王红英提到，由于部分固收类产品从间接融资走向直接融资，同时在新资管背景下，刚性兑付也被打破，因此投资者要有“买者自负”的思想认识。其次，在对固收产品投资的过程中，也应该了解过高的收益伴随着更高的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】

财经

统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】

财经

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved