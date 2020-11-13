原标题：债市违约频现 债基遭殃接连净值跳水

北京商报讯（记者 孟凡霞 李海媛）近期，债券市场“噩耗”不断，“双11”期间，债券型基金业绩表现也开始“打折”。北京商报记者注意到，11月11日，有33只债券型基金单日收益率亏损1%，更有6只基金净值跌幅超3%。有业内人士猜测，债券型基金收益率大幅下滑或与“踩雷”违约债有关。11月10日，就有主体信用评级为AAA级的公司债券违约，并在后续遭遇评级下调。对此，分析人士提醒投资者，在对固收产品投资的过程中，也应该了解过高的收益伴随着更高的风险。

同花顺iFinD数据显示，11月11日，有6只债券型基金（份额分开计算，下同）单日收益率跌幅超3%，分别为融通岁岁添利定开债A/B、华泰紫金丰利中短债A/C、人保鑫瑞中短债A/C。

其中，跌幅最大的产品为融通岁岁添利定开债B，当日跌幅高达3.3%。据悉，融通岁岁添利定开债B属于中长期纯债型基金，该类债券在11月11日的平均收益率为-0.03%。而上述提及的华泰紫金丰利中短债A/C、人保鑫瑞中短债A/C所属的短期纯债券型基金当日的平均收益率则为-0.06%。由此不难看出，上述6只债券型基金的当日收益率均远低于同类平均。同时，数据显示，11月11日，在所有债券型基金中，收益跌破1%的债券共有33只。

针对该日收益率大幅下滑的原因，北京商报记者发文采访融通基金，但截至发稿未收到相关回复。

据中银香港金融研究院经济学家丁孟猜测，“债券违约率上升导致整体信用利差上行，国债收益率同时也出现上升，上述两个效应叠加影响的结果，就是债券的总体收益率大幅上行，相应的，债券型基金的收益率就会大幅下降”。

中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英进一步表示，债券型基金收益率暴跌可能也与“踩雷”违约债有关，导致这类债券型基金的收益率出现大幅下跌。

正如王红英所说，四季度以来债券市场频现爆雷。在上述基金的收益率集体跳水的前一天（11月10日），永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤控股”）发布公告称，因流动资金紧张，截至到期兑付日日终，“20永煤SCP003”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，违约本息金额共计10.32亿元。

据天眼查信息显示，永煤控股成立于2007年6月，其大股东为河南能源化工集团有限公司，持有比例高达96.01%。

值得一提的是，在此之前，作为发行主体的永煤控股和旗下债券“20永煤SCP003”的长期信用评级均为最高等级AAA。然而，11月12日，上海清算所发布公告称，中诚信国际信用评级有限公司将永煤控股主体信用及“20永煤SCP003”的信用等级由AAA调降至BB。

永煤控股并非个例。四季度以来，也有企业因发行债券违约而被大降评级。据悉，华晨集团于10月发布旗下私募债券“17华汽05”未能如期兑付的消息，引起轩然大波，这也是华晨集团首次出现债券违约。此后，10月28日，大公国际资信评估有限公司发布评级报告，宣布将华晨集团的主体信用等级由此前的A+下调为BB。回顾此前，华晨集团主体信用等级在今年9月被降级前也曾为AAA。

那么，为何近期债券爆雷现象频频发生？财经评论员郭施亮表示，债券违约并不少见，尤其是在疫情环境下，经济发展受到影响，在经济增速放缓的背景下，企业经营管理受到了不小压力，违约、信用风险爆发等现象时有发生，这时就更考验企业的风险防御能力以及现金流水平。如果企业现金流不足、风险防范意识薄弱，加上债券市场利率波动及经济增速下行压力的因素，也会加大债券违约风险。

针对投资者应如何规避风险，避免“踩雷”违约债，王红英提到，由于部分固收类产品从间接融资走向直接融资，同时在新资管背景下，刚性兑付也被打破，因此投资者要有“买者自负”的思想认识。其次，在对固收产品投资的过程中，也应该了解过高的收益伴随着更高的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)