原标题：疫苗变数多 欧洲央行押注新刺激计划

“新冠疫苗有效率超90%”，自打辉瑞用这一消息搅动全球资本市场开始，经济复苏的希望似乎也跟着大大增加。特别是在美欧疫情反弹严重，市场情绪一度跌入谷底的关键时刻。然而欧洲央行行长拉加德却朝着希望泼了一盆冷水：不要对新冠疫苗的消息过度乐观。拉加德是明智的，比起实实在在反扑的疫情以及受创的经济，疫苗仍旧可望不可即。只是欧洲央行的货币政策似乎已经到底，欧洲经济形势却仍旧严峻。

拉加德泼冷水

疫苗拯救经济仍需时日，不要对疫苗太过乐观，这是拉加德传递出的最直接的信号。当地时间11日，拉加德在欧洲央行年度论坛上发出了如此警告，她提到，新冠疫苗不会立即对经济产生影响，尽管有关疫苗的最新消息令人受到鼓舞，“但我们仍可能面临不断重复的病毒加速传播和严格限制措施，直到获得广泛的免疫为止”。

三天前，辉瑞刚刚宣布其与BioNTech联合研发的mRNA新冠疫苗有效率超90%。路透社报道称，这一数据远高于美国食品药品监督管理局所要求的不低于50％的有效率。受此消息影响，一夜之间，全球资本市场狂欢，辉瑞当天盘前暴涨近15%，不久后，美国三大股指更是集体大幅高开。

在拉加德看来，新冠疫情带来了不寻常的经济衰退，即使推出了疫苗，复苏之路也可能并不平坦：“复苏可能不是线性的，而是不稳定、走走停停的，并取决于疫苗推出的速度。”同一天，欧洲央行理事会成员诺特在接受CNBC采访时也指出，有疫苗绝对是个好消息，但将好消息对经济的影响转化为现实可能需要一段时间，它不会在一夜之间发生。

需要指出的是，关于辉瑞的疫苗还出现了一个最新的插曲——辉瑞CEO正陷入“割韭菜”的舆论漩涡。综合多家美国媒体11日的报道，就在9日辉瑞宣布这一利好消息的当天，辉瑞CEO阿尔伯特·布尔拉刚刚出售了自己所持有的62%公司股票，总价值将近560万美元。不过11日，辉瑞对此回应称，此举是今年8月就早已确定好的计划，布尔拉也是通过第三方管理员进行交易的。

而与疫苗消息并进的，还有欧洲愈发严峻的疫情形势。欧洲目前仍是继美洲之后全球感染人数第二多的地区，目前意大利新冠肺炎确诊病例已经超过百万；英国新冠死亡人数也已经超过5万例，成为欧洲因新冠疫情导致死亡人数最高的国家。巨大的抗疫压力面前，一些国家不得不进一步加强防控。

筹划新刺激措施

对于疫情告急的欧洲，疫苗绝对是个关键的突破口。不久前，辉瑞表示，如果疫苗能获得欧洲药品管理局的批准，他们预计将于今年底开始向欧盟交付疫苗。布尔拉也在11日的一份声明中表示，供应欧盟27个成员国的疫苗共3亿剂，将在德国和比利时生产，而参与购买的每个成员国将分别下单和支付疫苗费用。

但现在的情况是，疫苗距离真正到手还需要一段时日。也是因此，欧洲央行也必须作出第二手准备，比如筹划新的刺激措施。在11日的讲话中，拉加德透露，欧洲央行可能会进一步降低银行借贷成本，并调整与疫情相关的资产购买计划。

“尽管所有方案都供参考，但疫情紧急购债计划（PEPP）和定向长期再融资操作（TLTRO）已经证明了在当前环境中的有效性，并可以动态调整以应对疫情变化。因此，它们仍然是我们调整货币政策的主要工具。”拉加德如此说道，当时拉加德用了一句话总结：在经济强劲复苏之前，必须保持刺激政策。

上个月末，欧洲央行公布了最新的货币政策决议，维持三大利率不变，其中主要再融资利率为0，存款机制利率为-0.5%，边际贷款利率为0.25%。欧洲央行同时表示，维持PEPP规模于1.35万亿欧元，资产购买计划下的净购买额为每月200亿欧元，且将在年底前额外进行规模1200亿欧元的临时购买。

但当时，拉加德便已经为12月的会议动作作出了铺垫。拉加德表示，疫情给增长带来新的挑战，经济复苏失去动力的速度将会比预期更快，近期经济前景明显恶化，对投资构成了压力，如有必要将适当调整所有工具，并且欧洲央行将在12月的会议上考虑所有工具。

因此，这也让外界对于12月欧洲央行扩大PEPP购债规模的预期落实了几分。只不过对于已经负利率的欧洲央行而言，降息似乎没有什么空间了，此前欧洲央行在疫情期间没有降息，现在市场主流也不预期欧洲央行近期内会降息。

经济复苏靠什么

在经济复苏这个问题上，诺特给出了这样一条时间线：大规模接种疫苗将花费大量时间，2021年的经济前景将持续动荡，直到疫苗的良性作用最后全面发挥出来。10月30日，欧盟统计局发布初步数据显示，经季节调整，欧盟和欧元区今年三季度GDP环比分别增长12.1%和12.7%，均为自1995年开始该项统计以来最大增幅。

但在不少人眼里，由于疫情的反扑，这种复苏很可能难以为继。德国联邦经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔就曾提到，欧洲现在正处于十字路口。如果不能大幅减少新冠肺炎感染人数，经济将无法持续复苏。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才也提到，欧洲经济复苏关键要看疫苗进展，虽然现在释放了一些利好，但具体的效果如何还有待观察。即便疫苗能够广泛应用，欧洲未来的经济复苏也不能一蹴而就，一方面复工复产需要时间，另一方面前期各国采取的大水漫灌的货币政策和极度扩张的财政政策所带来的后遗症也需要一段时间来消化。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明也提到，经济影响方面，上半年更多是恐慌情绪带来的，后期疫情缓解恐慌大大降低，于是多国带着疫情启动经济，因此经济出现了一定程度的反弹。但现在的情况是疫情已经很明显地再度严重起来了，这回就不只是恐慌了，人们都待在家，没有生产力，开不了工，产业链中断，这些都是实实在在的影响。

货币政策已经穷尽其力，未来就要看各国的财政政策了。此前荷兰合作银行分析师便警告称，欧洲央行的刺激行动能否成功提振欧洲经济，还将取决于各国政府的财政政策配合。因此，欧元区接下来两个季度“W形衰退”风险仍在。而拉加德也提到，财政政策必须继续处于稳定努力的核心。

徐洪才也进一步分析称，目前欧洲央行已经实行负利率，降息空间很小，但是扩大货币供应量应该还会持续，短期看政策不会明显收紧，会保持相对宽松的基调，走一步看一步，相机抉择。眼下扩大宽松或者收紧宽松力度可能都为时尚早，相对宽松可能会持续一段时间。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)