货运指数再创年内新高，挖掘机销量连续七个月增速超50%……10月多个先行指标持续火热升温，显示中国经济复苏势头强劲。

交通运输部科学研究院12日数据显示，2020年10月，中国运输生产指数（CTSI）为171.7点，同比下降2.8%，降幅较9月收窄1.4个百分点。分结构看，CTSI货运指数为194.7点，同比增长7.4%，增速较9月加快0.9个百分点；CTSI客运指数为128.6点，同比下降23.6%，降幅较9月收窄1.8个百分点。

交通运输部科学研究院信息中心研究咨询室副主任兼实验室主任周健认为，随着疫情防控工作取得重大战略成果，经济呈现稳定转好态势，10月中国运输生产指数（CTSI）降幅进一步收窄，综合发展水平正在逐步接近去年同期规模。但分客货运结构看，仍存在较大差异，CTSI货运指数增速再创年内新高，10月增速达7.4%，连续第6个月实现正增长，且高于去年同期2.4个百分点；CTSI客运指数（代表营业性客运）仍处于恢复进程中，恢复程度由9月的74.6%提高至10月的76.4%，恢复速度有所放慢，一定程度受个别地区疫情反弹影响。

另一大先行指标——素有“经济活动温度计”之称的挖掘机更是火热升温。根据中国工程机械工业协会统计数据，2020年10月，国内纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机械产品27331台，同比涨幅60.5％。其中，国内市场销量23892台，同比涨幅60.7％；出口销量3439台，同比涨幅59.4％。

需要关注的是，挖掘机销售数据已经连续7个月同比增速超过50％。浙商证券报告预计，2020年全年挖掘机销量将近32万台，同比增长有望超35%。

被视为“经济晴雨表”的用电量也在稳步增长。截至11月8日，江苏全省全社会累计用电量达到5326.2亿千瓦时，同比增长0.01%，首次实现累计用电正增长。而甘肃10月全社会用电量116.68亿千瓦时，同比增长6.75%。从行业用电情况来看，农林牧渔业用电、工业用电、建筑业用电，交通运输、仓储和邮政业用电，信息传输、软件和信息技术服务业用电，批发和零售业用电，金融业用电，房地产业用电，租赁和商业服务业用电，公共服务及管理组织用电同比均呈现不同程度的上涨之势。

多家机构认为，随着居民收入好转、部分恢复相对滞后的消费领域有望继续得到改善，四季度整体经济活动有望继续回暖。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)