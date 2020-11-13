全年新增减税降费将超2.5万亿元

12日，《经济参考报》记者从国新办例行吹风会上获悉，今年全年预计为市场主体新增减税降费超过2.5万亿元。助力企业增活力、增效益，减负的红利正在持续显现。

今年前三季度，全国新增减税降费累计达20924亿元。国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，政策效果主要体现“一降、两增、三稳”。

其中，“一降”是指市场主体负担持续下降。2020年前三季度，重点税源企业每百元营业收入税费负担下降0.63元，降幅达9.4%。

“两增”，一是市场主体的活力增强。今年三季度，到税务部门办理涉税事项新增市场主体数量同比增长24.5%，比二季度增速提高了17.4个百分点。

“三稳”，一是就业人数稳步回升，今年以来，阶段性减免社保费以及继续实施的降低社保费率等政策持续落地，叠加去年个人所得税减税政策，降低了企业的用工成本，为保就业提供了有力支撑。

二是企业投资稳步恢复，今年前三季度全国重点税源企业新增固定资产投资同比增长了1.5%，年内首次实现正增长，较上半年提升了5.1个百分点，全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业，购进高技术设备和高技术服务的金额同比增长了15.8%。

三是发展预期稳步向好。税务总局开展的2万户企业生产经营状况调查问卷显示，68.6%的企业预计四季度发展预期向好，比上半年末提高了15.9个百分点。

“全国新增减税降费政策预计全年为市场主体新增减负超过2.5万亿元，”财政部副部长许宏才表示，这有力支持了市场主体纾困和发展，在稳定市场信心和稳就业方面取得了明显成效，市场主体和人民群众的获得感显著增强。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)