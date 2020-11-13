三季度末银行保险为京津冀协同发展提供融资约6900亿元

京津冀协同发展、长三角一体化发展、海南自贸港建设等国家重大区域发展正迎来金融政策的支持。《经济参考报》记者12日从银保监会第263场银行业保险业例行新闻发布会现场获悉，三季度末，辖内银行保险机构为京津冀协同发展提供融资约6900亿元，同比增长18%，提供保险保障近5.7万亿元，同比增长42%。与此同时，上海银保监局将会同相关部门积极推进示范区银行业金融机构同城化建设，涉及同城化金融协调机制、同城化金融服务规范等多个方面，近期相关制度即将发布。
天津银保监局党委书记、局长王毅在发布会现场表示，“北京非首都功能疏解”是京津冀协同发展的“牛鼻子”，天津银保监局会同有关部门定期举办银政、银企对接会，制定发布重点项目清单，引导各银行设立专项额度、开辟绿色通道、提供利率优惠，为疏解项目提供全方位、全流程的金融服务，今年以来已支持相关重点项目210个。
事实上，除了京津冀协同发展外，在精准服务长三角一体化方面，银行保险业也“功不可没”。据悉，截至9月末，辖内银行机构对长三角三省的贷款余额接近900亿元，辖内保险机构通过承保大型商业风险和统括保单方式，实现保险保障跨区域，为三省提供风险保障2.06万亿元。为增强长三角地区农村金融机构的流动性支撑，上海农商银行计划到2022年，为区域内重点农村金融机构提供授信不少于500亿元。
另外，上海银保监局完善科技金融机制，支持长三角协同科技创新。去年8月，该局印发了《关于上海银行业保险业进一步支持科创中心建设的指导意见》（简称《意见》），要求银行保险机构在服务科创中心建设方面主动对接长三角一体化，尤其是长三角地区协同科技创新，监管部门予以重点支持并推进落实。《意见》颁布后，辖内机构积极落实，部分银行与长三角“G60科创走廊”联席办公室合作，推出了专属科创贷款产品，工商银行上海市分行、招商银行长三角区域九家一级分行与“长三角资本市场服务基地”签署了战略合作协议，支持企业上市发展。
银行业保险业在支持服务海南自贸港建设方面也成效显著。“我们把创新作为金融服务支持自贸港建设的突破口，在银行业方面，指导银行机构FT账户的建设，目前省内已经有10家金融机构通过直接接入模式提供FT账户金融服务，共开立FT主账户1.8万个。另外，发行了全国首单省级人才租赁住房REITs，推出了全国首单知识产权供应链资产证券化。保险业方面，我们今年初在全国首创推出了复工复产疫情防控综合保险，帮助全省100家重点企业快速恢复生产经营。6月份推出海南乐城特药险，成为首款境内外抗癌和罕见病的特种药品费用补偿性医疗保险产品。”海南银保监局党委书记、局长傅平江向记者介绍。
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