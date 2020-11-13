原标题：“双十一”提振快递物流概念 四季度经营有望改善

2020年“双十一”收官，除了家电、零食、家装等多板块今年销售业绩不断创纪录，快递物流订单量的新高也提振了物流行业市场表现。同花顺数据显示，11月12日早盘物流板块快速拉升。截至收盘，板块指数整体上涨0.98%。概念板块内华鹏飞上涨19.94%，澳洋顺昌涨4.15%，新宁物流上涨3.58%，飞力达上涨2.71%，德邦股份上涨1.45%。

来自国家邮政局监测数据显示，11月1日—11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。根据预测，“双十一”期间（11月11日至16日），业务量将达29.7亿件，比去年同期增长28%左右，日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。

来自中通快递的数据显示，11月1日至11日，中通快递订单量高达8.2亿件，业务量突破7.6亿件，与此同时，中通快运货量突破3.1万吨。揽件量上，韵达、圆通速递11月11日揽件量突破1亿件；德邦快递单日收入也破亿元。

安信证券表示，快递需求主要依靠C端内需消费，当前“双十一”旺季行业需求保持旺盛，符合预期。今年由于疫情影响以及行业竞争加剧，通达系快递业绩承压，短期关注四季度旺季价格竞争缓解带来的盈利改善，长期关注各家市场份额与盈利能力分化。

今年“双十一”销售相比往年有两个主要变化——周期延长和玩法简化。国信证券认为，周期延长有利于快递行业的健康发展。虽然今年旺季由于受疫情影响，临时人力和运力比往年紧缺，对短期成本造成一定的负面影响，但是旺季的快递价格也如期上涨，四季度快递龙头公司业绩有望环比明显改善。

中国银河指出，年底前快递行业的高景气度将持续，目前预计全年件量增速为25%-30%。“以量为王”仍然是电商快递行业竞争的主要逻辑，因此持续看好快递头部公司的中长期投资机会。同时，年底前货运物流旺季也将持续。尤其在国内国际“双循环”新发展格局下，跨境电商迎来新的发展机遇。中国银河预计跨境物流市场为万亿级。此外，短期航空运力仍将短缺，空运价格保持高位水平，也利好空运代理。

此外，下游物流及制造业的高景气也进一步拉动了仓储物流设备的需求。从叉车销量数据看，2020年前9个月叉车行业销量56.10万台，同比增加 24.13%，其中9月单月销量84057台，同比增长 65.71%，增速较8月进一步提高。东方证券认为，物流装备行业正处于旺盛景气之中，行业公司收入保持快速增长。行业的旺盛需求有望持续，企业盈利有望同步上行。

二级市场上，三季度以来基金在快递、物流板块加仓。国盛证券统计显示，三季度交运板块重仓股持仓比例上升3位至13位，持仓比例1.99%，环比大幅增加。疫情加速居民消费线上化，快递行业持续受益，快递板块加仓较为明显，板块内占比由65.56%提升至78.55%，顺丰控股为交运板块第一大重仓股，占比为77.06%，四季度通达系快递企业持仓比例有望提升。而物流综合板块环比加仓主要系化工物流、跨境电商物流标的持仓增加。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)