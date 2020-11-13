原标题：英欧贸易协议磋商或延长至下周

据外媒报道，有爱尔兰官员表示，本周英欧双方或难达成“脱欧”后贸易关系协议，磋商可能会持续至下周。

爱尔兰外交部长西蒙·科文尼11日表示，目前双方磋商所剩的时间已经相当紧迫。科文尼表示，如果下周英欧双方仍然无法达成贸易协议，那么真正的问题就将来临。不过科文尼认为，欧英达成协议的可能性高于谈判破裂的可能性。

据路透社报道，英国首相约翰逊的一位发言人表示，英国谈判团队仍在寻求与欧盟在两个关键立场上弥合分歧。欧盟表示，尽管时间紧迫，但是欧盟优先利益仍是首先考虑的事项，欧盟将会持续进行磋商，但同时也会准备好应对一切可能出现的结果。多名欧盟消息人士预期，谈判代表下周能提交一份协议文本，除非双方谈判破裂或提前有所突破的情况出现。

据悉，目前英欧双方的主要分歧仍然集中在渔业规则、公平竞争环境和争议解决机制这三个方面。在科文尼看来，谈判最具争议的议题仍是渔业，欧盟需要确保没有成员国“因新安排而受到不公平的待遇”。

一名英国政府消息人士告诉《泰晤士报》，政府援助是双方谈判的难点之一，因为英欧双方在“公平竞争环境”上的观念不同。英方不能接受遵循“等同于欧盟”的法律系统，英方表示：“未来，我们需要自己的政策空间，来决定最为符合英国利益的情况，而这正是‘脱欧’的实质所在。”

在与欧盟持续进行贸易关系谈判的同时，英国还在和其他一些贸易伙伴积极展开“脱欧”后贸易关系磋商。据外媒报道，巴西和英国的高级贸易代表11日召开视频会议，就如何加强双方贸易和投资进行磋商，其中涉及潜在的英国“脱欧”后双边贸易协定。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)