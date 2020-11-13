人民网>>财经

英欧贸易协议磋商或延长至下周

记者 王婧 综合报道

2020年11月13日08:07  来源：经济参考报
 
原标题：英欧贸易协议磋商或延长至下周

　　据外媒报道，有爱尔兰官员表示，本周英欧双方或难达成“脱欧”后贸易关系协议，磋商可能会持续至下周。

　　爱尔兰外交部长西蒙·科文尼11日表示，目前双方磋商所剩的时间已经相当紧迫。科文尼表示，如果下周英欧双方仍然无法达成贸易协议，那么真正的问题就将来临。不过科文尼认为，欧英达成协议的可能性高于谈判破裂的可能性。

　　据路透社报道，英国首相约翰逊的一位发言人表示，英国谈判团队仍在寻求与欧盟在两个关键立场上弥合分歧。欧盟表示，尽管时间紧迫，但是欧盟优先利益仍是首先考虑的事项，欧盟将会持续进行磋商，但同时也会准备好应对一切可能出现的结果。多名欧盟消息人士预期，谈判代表下周能提交一份协议文本，除非双方谈判破裂或提前有所突破的情况出现。

　　据悉，目前英欧双方的主要分歧仍然集中在渔业规则、公平竞争环境和争议解决机制这三个方面。在科文尼看来，谈判最具争议的议题仍是渔业，欧盟需要确保没有成员国“因新安排而受到不公平的待遇”。

　　一名英国政府消息人士告诉《泰晤士报》，政府援助是双方谈判的难点之一，因为英欧双方在“公平竞争环境”上的观念不同。英方不能接受遵循“等同于欧盟”的法律系统，英方表示：“未来，我们需要自己的政策空间，来决定最为符合英国利益的情况，而这正是‘脱欧’的实质所在。”

　　在与欧盟持续进行贸易关系谈判的同时，英国还在和其他一些贸易伙伴积极展开“脱欧”后贸易关系磋商。据外媒报道，巴西和英国的高级贸易代表11日召开视频会议，就如何加强双方贸易和投资进行磋商，其中涉及潜在的英国“脱欧”后双边贸易协定。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】

财经

统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】

财经

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved