德权威报告预计 德国经济今年萎缩5.1%

德国经济顾问委员会11日在提交给德国政府的年度经济评估报告中表示，受疫情影响，德国经济今年预计将萎缩5.1%，明年将增长3.7%。
报告认为，鉴于疫情仍在持续，当前德国经济形势依然“脆弱”。其他国家在疫情期间的经济发展状况也将对德国经济产生巨大影响。
经济顾问委员会主席拉尔斯·费尔德在一份声明中表示，疫情是否得到有效遏制以及德国以外的经济体的发展状况，是影响德国经济下一步走向的关键。
德国联邦经济和能源部此前预测，德国经济今年将萎缩5.8%，明年将增长4.4%。
德国经济顾问委员会由德国总统任命的5名经济专家组成，其每年11月发布的经济评估报告被认为是德国最具权威性的经济预测报告之一。
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