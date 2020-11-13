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电商热点：促进跨境电商新业态 全面强化行业监管治理

2020年11月13日14:11  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京11月13日电（记者毕磊）人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：国办支持建设一批海外仓，扩大跨境电商零售进口试点。双十一期间快递量将达29亿件。双11前夕国家重拳出击电商行业反垄断。

　　

机场全货机助力“双十一”（来源：人民图片）

　　1、三部门联合召开规范线上经济秩序行政指导会

　　近日，中央网信办、市场监管总局、税务总局三部门联合召开规范线上经济秩序行政指导会。会议的主要目的是，贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入学习贯彻党中央、国务院关于推动线上经济健康发展的一系列政策部署和明确要求，规范线上市场公平公正的竞争秩序，持续推动整治线上平台垄断、不公平竞争和假冒伪劣等违法违规行为，趋利避害，创造良好的线上经济发展制度环境和法制环境，促进线上经济积极健康发展。

　　2、国办：支持建设一批海外仓 扩大跨境电商零售进口试点

　　日前，国务院办公厅发布《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》(以下简称《意见》)，提出促进跨境电商等新业态发展。积极推进跨境电商综合试验区建设，不断探索好经验好做法，研究建立综合试验区评估考核机制。支持建设一批海外仓，扩大跨境电商零售进口试点。《意见》共11章，涉及优化国际市场布局、优化国内区域布局、优化经营主体、优化商品结构、优化贸易方式等方面内容。

　　3、重拳治理电商“劣币驱逐良币” 势在必行

　　近日，人民日报发文称，“双11”网络购物节各大电商平台拉开“预售”帷幕，各种优惠促销活动令人眼花缭乱，很多人早把心仪商品放进购物车，只等到时一键下单支付。与此同时，各地消费者权益保护委员会、市场监督管理局、公安局发出警示，提醒消费者谨防秒杀代拍、刷单返利、中奖免单等骗局，引导和鼓励广大消费者积极举报各类违法行为。消费者擦亮眼睛，监管部门保驾护航，将不断优化网络消费环境。

　　4、 双11前夕国家重拳出击电商行业反垄断

　　11月10日，国家市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》公开征求意见。此次反垄断指南，很多地方直指电商监管。比如刷单刷评、二选一、大数据杀熟等这些排它、限制市场竞争的行为，在意见稿中均将被认为是可能滥用市场支配地位的行为。今后无论是商家遭遇二选一、还是消费者遭遇大数据杀熟，都将有法可依。

　　5、双十一期间快递量将达29亿件

　　据国家邮政局初步预计，11月1日～16日，全行业处理的邮（快）件业务量将达57.8亿件，同比增长47%左右。其中，“双十一”期间业务量将达29亿件，比去年同期增长28%左右，日均业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。国家邮政局监测数据显示，11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。

　　6、工信部通报下架60款侵害用户权益App

　　近日，工信部发布消息称，今年10月26日，工信部向社会通报了131家存在侵害用户权益行为App企业的名单，截至目前，尚有60款App未按照要求完成整改，工信部组织对其进行下架，其中包括有赞精选等。对此，中国有赞相关负责人表示：有赞精选是有赞旗下的C端业务，跟SaaS产品是完全不同的业务线，正在成长和完善中。目前配合工信部积极整改中，感谢各级领导部门和媒体们的监督。

　　7、沈阳大力发展MCN机构、电商直播服务机构及网红经纪公司

　　近日，沈阳市人民政府办公室印发《沈阳市电商直播发展（网红经济）行动方案（2020-2022年）》。方案提出，到2022年，沈阳市电商直播示范基地数量达到10个，网红经济街区数量达到30个，MCN机构、电商直播服务机构及网红经纪公司数量达到100个，网红品牌数量达到100个，培养10000名国内知名、具有东北特色的网红达人，提升产业创新能力，形成具有沈阳特色的电商直播发展模式。

　　８、京东健康11.11流感疫苗订单量同比增长32倍

　　11月12日京东健康11.11数据显示，11月1日-11月11日，京东健康体检订单量同比增长160%，HPV疫苗和流感疫苗订单量同比增长均达32倍；秋冬季易发的带状疱疹，其疫苗预约订单环比上月同期增长了28倍。

　　９、字节跳动将电商列为明年头号孵化项目

　　日前，字节跳动内部正在考虑对电商业务进行进一步调整：原本属于商业化部门的“电商引流”业务，以及电商广告业务“鲁班电商”在规划中将与6月成立的一级电商部门进一步整合。

　　【媒体观察】

　　经济参考报：定金预售引争议，可7天无理由退货退回定金

　　近日，关于定金预售的争议上了微博热搜。北京中闻律师事务所赵虎律师对此表示，消费者可以通过申请7天无理由退货来退回定金。赵虎认为，消费者不能退定金，但能退货，这就很容易造成快递资源和商家运营资源的浪费。如果网购平台能够及时开放退款申请，则可以有效避免类似情况的发生。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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