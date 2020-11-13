上海携手鲲鹏构建“沪”籍计算产业生态

今年6月，在区政府的积极推动下，上海鲲鹏生态创新中心正式落户徐汇区。据了解，上海鲲鹏生态创新中心旨在助力上海计算产业生态体系的构建，促进上海计算产业生态繁荣。
在上海产业体系基础和政府侧政策支持下，鲲鹏与上海各行业展开了融合，“共建、共享、共赢”的计算产业生态逐渐成型。目前，全国已有1000+家ISV，3000+解决方案通过鲲鹏认证。
据了解，去年12月，包括上海英方软件股份有限公司、上海爱数信息技术股份有限公司等在内的30多家上海企业已经完成鲲鹏兼容性测试，得到了鲲鹏合作伙伴技术认证。
今年鲲鹏合作伙伴规模日趋扩大。目前，上海鲲鹏共对接了ISV企业108家，其中包括一系列头部合作伙伴，已完成适配的有61家；对接应用系统142个，完成适配92个。同时，鲲鹏凌云伙伴计划和鲲鹏展翅伙伴计划也在上海得到了很好落地：截至目前，上海鲲鹏生态创新中心已颁发认证证书25个，其中鲲鹏展翅23个、鲲鹏凌云2个。
除此之外，鲲鹏与上海当地企业的沟通还在持续推进中，创新中心的运营注册公司-上海翊客湾科技有限公司，已经在紧锣密鼓筹备鲲鹏的适配铺垫工作中，预计11月底将正式启用运转。
据悉，11月12日，上海鲲鹏生态伙伴大会在沪召开，包括上海政府领导、计算行业专家学者和鲲鹏生态伙伴在内的数十位嘉宾汇聚一堂，共同见证上海鲲鹏计算产业的阶段成果，探讨上海计算产业的发展方向，标志着上海鲲鹏计算产业生态构建进入一个新阶段。（许维娜）
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