上海鲲鹏创新中心落户徐汇区

当前，新一代信息技术成为革命和产业变革的加速器，算力成为与电力、人力同级别的关键要素之一，逐步成为未来技术发展的核心竞争力与至高点。

面对复杂多样的业务场景，如何构建起完善的计算产业生态将成为数字经济高质量发展的关键。

在此背景下，由上海市经济和信息化委员会、上海市徐汇区人民政府指导，上海翊客湾科技有限公司、上海鲲鹏生态创新中心共同主办的“2020上海鲲鹏生态伙伴大会”于11月12日顺利召开。

来自上海政府、产业、学界等各领域的领导嘉宾、行业先锋、学术专家等数百人齐聚一堂，围绕以鲲鹏计算为代表的多样性算力对上海千行百业的发展推动作用进行了深入探讨，范围涵盖政务云、智慧金融、智慧制造等行业在上海的应用落地和未来发展探索。

近年来，我国各省市高度重视发展数字经济，坚持深入推进以创新驱动为发展的战略目标，加速各省市数字经济高质量发展。在众多发展数字经济的城市中，上海作为长三角一体化建设的核心区域、金融中心，数字经济发展核心的态势已初显。据统计，2019年，上海GDP总量达到38155.32亿元，连续42年排名全国第一。除了GDP总量位居全国城市之首，上海的人均GDP同样排在全国前列。

此前，上海市发改委印发《上海市推进新型基础设施建设行动方案 （2020-2022年）》的通知，行动方案指出：到2022年底，预计总投资约2700亿元，新建3.4万个5G基站及一批科技和产业基础设施，打造10万个电动汽车充电桩，增补1.5万台以上智能配送终端等。为达成这一目标，上海将开启以“新网络、新设施、新平台、新终端”构建的上海版“新基建”四大重点领域发展征程，全面推动上海新型基础设施建设规模和创新能级迈向国际一流水平。

在政策的大力支持下，上海数字经济逐步深入到千行百业中，新应用推动新场景、新领域的诞生，与之相应，算力的需求与日俱增。基于此，在政府的积极推动下，上海鲲鹏创新中心正式落户徐汇区，将着重围绕核心硬件、关键软件、整体解决方案开展沪上鲲鹏计算产业，拓展壮大上海计算产业生态的繁荣发展。

目前，包括爱数、宝德、华鲲振宇、海通证券、神州信创、星环科技的等众多软硬件企业都在积极与鲲鹏生态形成合力，为上海地区，包括政府、金融、制造、数据安全等领域数字化转型提供产品与技术支撑，打造出更加贴近用户需求的解决方案，并围绕上海鲲鹏计算产业生态助推上海及长三角地区数字经济的快速建设与发展。

此外，在天文领域，上海天文台结合鲲鹏解决方案，为天文领域SKA项目提供坚实算力底座，融合云计算、大数据、人工智能和数据中心整体解决方案，助推天文领域及航天领域的建设。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)