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上海鲲鹏高校人才计划启动 抢抓数字经济新机遇

2020年11月13日17:36  来源：人民网-财经频道
 

　　新一轮的科技革命和产业变革席卷全球，数字经济正成为构建现代化经济体系的重要内容。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展白皮书（2020年）》，2019年我国数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%。

　　发展数字经济，离不开高科技人才。数据显示，2019年AI&大数据的人才需求已比2015年同比增加了11倍，数字经济人才缺口巨大。为了更好的进行人才培养，近日，在2020上海鲲鹏生态伙伴大会上，举行了上海高校“智能基座”产教融合协同育人基地启动仪式，以期为上海高校带来新算力、新体验，为鲲鹏计算产业长远发展夯实基础。

　　当前，以鲲鹏为代表的新计算产业正处于发展阶段，新计算产业的可持续发展，人才是第一资源。高标准技术人才是鲲鹏计算产业实现跨越式发展的重要因素，更是实现区域经济发展的重要驱动力。

　　华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华表示，上海数字产业基础雄厚、应用场景丰富、科技创新优势明显，是全国重要的创新策源地。同时上海拥有丰富的科教资源，是全国高校和产业人才的聚集地。华为将大力推进鲲鹏和昇腾生态在上海的发展，以鲲鹏生态助力打造信息技术那个创新标杆，以昇腾生态助力建设人工智能产业高地，以“智能基座”助力人才培养，把计算打造成为上海新型支柱产业，携手全产业链上下游伙伴，驱动产业链转型升级，做厚计算产业人才，保障数字经济的可持续发展。

　　人才是鲲鹏计算产业的“星星之火”，是数字经济建设的创新引擎，对产业生态的发展具有不可替代的意义和价值。计算产业的发展离不开人才的培育，而人才培育离不开高校的支持与投入。本次大会现场，上海交通大学、复旦大学、同济大学、华东师范、华东理工、上海大学、上海理工七所上海高校与华为公司举行了“智能基座”产教融合协同育人基地启动仪式。该基地将聚焦计算机、软件工程、人工智能、电子信息等信息技术领域，进一步深化人才培养模式创新，立足上海、辐射华东、面向全国，为鲲鹏计算产业的可持续发展提供源源不断的动力。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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