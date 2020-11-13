鲲鹏计算产业助力汽车、天文等行业基础创新发展

当前，数字经济建设被全球各国政府陆续写进了政府工作报告。数字经济时代下，数据成为了催生新产业、新模式的重要“能源”。

而打开这座能源宝藏的关键就是算力。今天，算力正变得跟电力一样，成为推动行业数字化智能升级、衡量国家实力的硬指标。

因为有了算力，智慧工厂、智慧农场、智慧交通、智慧医疗、智慧政务……不断从理想变为现实，并由此带来更高的效率和更高的产出。据权威数据报告显示，在传统制造业上，每在算力上投入1美元，可带来10美元的产出。

在基础创新领域，以鲲鹏计算产业为例的多样性算力，加快了从人工智能到工业互联网等多个领域的前瞻发展。

在大数据基础设施领域，国内大数据基础设施提供商爱数积极拥抱鲲鹏生态后，爱数通过深度集成，推出了灾备解决方案-爱数AnyBackup，解决了海量非结构化数据备份恢复难题。

在天文领域，上海天文台结合鲲鹏解决方案，将科学和技术创新结合，为天文领域的国际合作大科学计划SKA(Square Kilometre Array平方公里阵列射电望远镜)项目提供算力底座，同时融合业界云计算、大数据、人工智能服务和数据中心整体解决方案，推动了我国天文事业发展及航空航天领域建设。

在金融领域，海通证券启动基于鲲鹏全栈技术的新一代数据仓库的建设，新系统结合鲲鹏生态多样性算力 + GaussDB OLAP分布式数据库，打造的融合数据湖解决方案，从底层解决了可扩展性问题，降低了应用分布式改造的难度，构建“开放融合、安全可靠、极致性能、灵活扩展”的新一代数据仓库。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)