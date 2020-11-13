华为云智慧校园创新应用大赛启动

为进一步推动智慧校园应用的落地实施，加速信息技术产业高精尖人才培育。在11月12日举行的2020上海鲲鹏生态伙伴大会上，华为云智慧校园应用创新大赛正式启动。

据悉，大赛由华为公司主办，复旦大学（团委/网信办/信息办）、华为上海代表处联合承办。本次大赛将面向全国年满18岁、注册华为云账号（非IAM账号）并通过实名认证的个人、高校师生等广大开发者。

大赛最终软件作品以队伍为参赛单位，每个队伍人数可为1~5人，1人也可参赛（荣誉证书每队最多5份），参赛选手需积极组队。大赛组委会结合报名参赛情况，将组织赛事答疑、专题讲座、技术沙龙等活动。

为鼓励所有参赛者充分发挥创造和创新的能力，大赛采用给定赛题范围+开放命题形式，以创新为主旨，围绕智慧校园展开，参赛作品应体现智慧主题，突出创新概念，能解决校园中科研、学习、管理以及生活中所出现的实际问题。

除给定场景外，参赛者可自由探索应用场景，最后交付出具有原创性并能展示其软件实用价值的创新性参赛作品。参赛作品形态不限，可以是移动应用、小程序、云服务、桌面应用等。

值得注意的是，大会特意设置了两个加分项，分别是：合理运用华为云相关产品的能力（DevCloud/ AppCube/DevStar/ WeLink/华为云API/华为云数据库等），提升开发效率和作品竞争力；选题体现华为云Cloud For Good价值理念，即通过技术在促进健康福祉、保护脆弱环境、平等优质教育、推进均衡发展等方面创造价值。

奖项设置上，大赛设置“入围奖项、决赛奖项、参与有奖”三类奖项。初赛和决赛采用线上评审方式，专家组将按照商业价值、创新价值、功能完备、技术能力、附加分五大维度进行评审。其中，初赛作品提交时间为2020年11月12日至2020年12月12日，决赛作品提交时间为2020年12月30日-2021年02月26日。2021年4月10日，组委员将为获得特等奖及一二三等奖的20个团队举行颁奖典礼

此外，大赛为参赛选手提供了丰富的权益，包括专家线上指导，进行专业培训；纳入人才库，人才双选优先推荐；华为最高12.5万元云资源政策扶持；推荐落户优质科技园区、青年人才驿站等；低成本发展平台/创新孵化器；引荐投融资，促进成果落地转化、商业变现等。（许维娜）

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