计算产业数字赋能 助推长三角地区高质量发展

随着5G、人工智能、物联网的发展，对算力性能要求越来越高，市场对创新发展的需求日益加深。同时，伴随着移动应用逐步向云化发展的趋势，“端云同构”的算力需求日益强烈。

在此环境下，在上海市经信委、徐汇区人民政府的指导下，由上海鲲鹏生态创新中心、上海翊客湾科技有限公司主办“鲲鹏展翅，共赢计算新时代”的2020上海鲲鹏生态伙伴大会于11月12日正式拉开帷幕。 数百位鲲鹏生态合作伙伴将共聚一堂，共同探讨鲲鹏计算产业的战略机遇，以核心技术创新为基础，以生态力量引领鲲鹏计算产业持续创新和发展。

算力经济助推高质量发展

在上海的带动下，整个长三角地区驶入数字化发展的高速阶段。据《中国城市数字经济指数白皮书》显示，2019年全国113个城市数字经济综合排名中，上海位列第1名，长三角共6座城市入围第一阵营，上海已成为数字经济排头兵。

如今，伴随着算力正在取代电力，成为新基建的核心，数字经济正式跨入到了“算力经济”发展阶段。无论是VR/AR技术还是自动驾驶技术，智慧工厂、智慧农场、智慧交通、智慧医疗等领域的从概念到现实，背后无一不是算力的加持。上海的数字经济也正逐步向着人工智能、智能芯片、物联网、大数据、云计算等“算力依赖型”产业聚焦。

以人工智能为例，上海市不仅形成了“张江-临港”人工智能创新承载区和“徐汇滨江-漕河泾-闵行紫竹”人工智能创新带，华泾北杨人工智能特色小镇和国家级的上海松江洞泾人工智能特色产业基地也在逐步完善之中。

除此之外，上海一直与计算技术有着不解之缘，从有着上海“一号工程”之称的上海超算中心，到著名的金卡、金桥、金关为代表的“三金工程”以上海为试点，再到我国首台国产百万亿次超级计算机落户上海，无一不体现了上海在计算技术领域始终走在全国的前列。

放眼全球，各国人均算力水平与经济发展水平正相关。在算力上的投入将有助于推动科技创新，促进经济发展，提高民生福祉，带动整个国家竞争力提升。

打造计算产业“样板间”

新计算是多样性算力加持的高性能计算模式，先进的工艺、架构，让算力更强大、AI 训练更高效。实现多样性算力是新计算未来的主要方向。

伴随着全球数字经济发展“大气候”和“算力经济”发展的大趋势，上海，以其数字经济发展基础牢固，产业数字化水平在全国处于领先地位，信息化和工业化“两化”融合程度较高等得天独厚的优势，成为鲲鹏计算产业打造“样板工程”的不二选择。上海一旦成为新计算产业的“样板间”，将加快长江三角洲数字经济一体化进程。

上海是一座超大体量城市，同时有着近乎最完善的产业结构体系，这将意味着上海完全有能力满足新计算产业生态的六大应用场景和行业覆盖的需要。

业内人士指出，鲲鹏计算产业样板间的打造，不仅有助于推动人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术产业的进一步发展，更有助于完善生态集聚区的共建、人才培养的加强，最终实现应用示范效应的形成。

构建计算产业新生态

上海鲲鹏生态创新中心立足徐汇，将辐射长三角数字经济产业，集聚上下游产业生态，推动区域产业转型，促进区域企业发展。

在行业应用层面，上海天文台采用鲲鹏解决方案，将科学和技术创新完美结合，为天文领域最大的国际合作大科学计划SKA(Square Kilometre Array平方公里阵列射电望远镜)项目提供强劲算力底座，同时融合业界领先的云计算、大数据、人工智能服务和数据中心整体解决方案，为国家天文事业提供助力，为人类详尽认识宇宙提供了重大机遇。

上海政务云基于鲲鹏底座和上海规划的共享开放安全的全栈云智慧政府新架构，按照“集约高效、共享开放、安全可靠、按需服务”的原则，以“云网合一、云数联动”为构架，建成市、区两级电子政务云平台，全面实现了市政府各部门基础设施共建共用、信息系统整体部署、数据资源汇聚共享、业务应用有效协同，开展政务大数据开发利用，为政府管理和公共服务提供有力支持，提高为民服务水平，提升政府现代治理能力。

过去一年多，鲲鹏计算产业生态已经吸引了包括宝德、长虹、神州数码、爱数等一大批优秀的企业参与其中，并为上海大众、天文台等上海本地企事业单位提供应用解决方案。

立足上海、引领全国、辐射全球，鲲鹏生态体系已经初见雏形。随着推动上海产业转型升级，未来鲲鹏计算产业将扮演越来越重要的角色，以鲲鹏计算产业为代表的新计算生态也将成为上海未来数字经济发展中一条新航道。（毕磊）

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