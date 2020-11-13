中国与东盟共同发表《中国—东盟自由贸易区全面建成10周年实施报告》

人民网北京11月13日电 （孙阳）据商务部网站消息，11月12日，第23次中国—东盟（10+1）领导人会议通过视频方式举行。作为会议成果之一，双方共同发表了《中国—东盟自由贸易区全面建成10周年实施报告》（以下简称《报告》）。

《报告》聚焦中国—东盟自贸区全面建成10周年来取得的成绩，特别是在促进双方贸易投资增长、联合抗击新冠肺炎疫情和维护区域产业链供应链稳定等方面发挥的重要作用，就未来进一步实施好中国—东盟自贸协定及升级《议定书》作出了安排。

下一步，中方将继续与东盟方一道，推动自贸协定各领域顺利实施，使自贸协定优惠政策更好地惠及双方企业和人民。

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