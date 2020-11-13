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京东11.11下单金额超2715亿元 创近年来最高增长

2020年11月13日09:43  来源：环球网
 
原标题：京东11.11下单金额超2715亿元 创近年来最高增长

　　数据显示，11月1日0时至11月11日23:59，京东11.11全球热爱季累计下单金额突破2715亿元，创近年来最高增速。

　　11.11期间，超20000个品牌在京东超市成交额同比翻倍增长，13173个国产品牌成交额增速超2倍，205个老字号品牌成交额翻番。同时，京东累计售出超3亿件新品，许多C2M反向定制的商品成为品类第一。

　　京东方面表示，凭借多年积累的技术优势，公司通过C2M、供应链协同等方式打造“智能制造平台”，与众多实体企业合作降成本、补短板、促创新，以创新驱动、高质量供给创造和引领新需求，拉动内需扩展消费新增量。

　　值得一提的是，今年也是京东物流半日达（211限时达）推出第十年。此次11.11期间，京东物流在“分钟达”上实现了再突破，11.11第一单用时6分钟送达，乡镇最快一单15分钟送达。在“千县万镇24小时达”计划推动下，这个11.11京东物流93%的自营订单24小时送达。

　　“不断刷新的物流配送时效主要是得益于开放的智能供应链。11.11期间，通过智能预测、自动调拨和智能履约，京东智能供应链帮助3.3万个品牌、超过500万种商品进行销售预测，助推行业降本增效。”京东表示，用数智化技术连接和优化社会生产、流通、服务的各个环节，正在使产业合作变得更加通畅。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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