进出口贸易回稳向好（锐财经）

11月13日，中韩投资贸易博览会暨中国（沈阳）韩国周在辽宁沈阳新世界博览馆开幕。超200家韩国企业参展。

黄金崑摄（人民视觉）

11月13日，2020中国义乌进口商品博览会在义乌国际博览中心开幕。展品来自全球78个国家和地区。图为俄罗斯客商在推销产品。

龚献明摄（人民视觉）

日前，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部有关负责人介绍了《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》相关情况，并就热点问题答记者问。数据显示，今年以来，各地各部门统筹疫情防控和稳外贸工作，取得积极成效，进出口回稳向好、好于预期。1-10月，中国进出口总额达25.95万亿元人民币，同比增长1.1%，规模创历史同期新高。

政策起到有效帮扶作用

今年以来，一系列稳外贸政策实施效果如何？商务部对外贸易司司长李兴乾表示，各项政策对外贸企业起到了有效帮扶作用，主要体现在五个方面：

出口退税作用切实增强。今年足额提高1464项产品的退税率，2.5万家出口企业受益。提高退税办理速度，平均办理时间缩短到8天以内，进一步减少企业资金占压问题。

出口信用保险功能充分发挥。前三季度，出口信保为近14万家外贸企业提供帮助，同比增长近28%，其中小微企业超11万家。

外贸信贷支持力度明显加大。全国已有近20个省区市建立了“信保+担保”融资模式，有效缓解了中小微外贸企业融资难题。

贸易便利化水平持续提升。中国单个集装箱进、出口环节合规成本分别降至318美元和330美元。今年9月，中国进、出口整体通关时间分别为35.02小时和1.86小时，通关效率明显提升。

政府公共服务持续改进。建立重点外贸外资企业直报信息服务平台，加强经贸摩擦预警和法律服务。商务部今年已为3万余家企业提供了法律服务，发布1500多条相关预警信息，外贸企业知晓案件平均时间较去年缩短了7天。

出口产品转内销成效好

在疫情全球蔓延背景下，面对外需变化，中国出口商品在开拓国内市场方面有哪些新进展？

李兴乾介绍，今年国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》以来，商务部支持适销对路出口商品开拓国内市场，取得了一系列积极成效。“支持适销对路的出口产品转内销，稳定了外贸主体和产业链供应链，拓展了国内消费和产业升级需求，创造了新的市场机遇和发展空间，丰富和满足了人民群众高品质生活需要。”李兴乾说。

搭建渠道加快转内销。会同各地方陆续举办了步行街出口转内销系列活动，并通过商超订单直采、线上销售对接等多种渠道支持企业开拓国内市场。组织国内采购商在广交会上采购外贸商品，各地方因地制宜支持企业拓展内销渠道。

利用投资项目带动转内销。各地支持有实力的外贸企业参与新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设。

推动标准衔接促进转内销。扩大“同线同标同质”产品宣传推广力度，将“三同”产品的范围从食品、农产品拓展到玩具、家具、服装等消费品。对4130家外贸企业问卷调查结果显示，超四成外贸企业已开展出口转内销业务。

李兴乾指出，企业出口产品转内销依然存在国内市场培育、品牌宣传推广、内销团队建设等方面的现实挑战。“商务部将会同各地方、各部门和有关的行业组织进一步落实落细国务院各项政策举措，依托强大国内市场潜力和空间，促进内外贸良性循环和协调发展。”李兴乾说。

推进对外贸易创新发展

面对疫情冲击，中国外贸逆势上扬，这份成绩来之不易。

商务部部长助理任鸿斌指出，中国进出口贸易回稳向好得益于多方面因素：一是统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，二是稳外贸政策措施有力有效，三是深化疫情防控国际合作贡献外贸增量，四是产业链供应链优势充分激发，五是线上线下展会助力企业开拓市场。

近日，国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，提出“五个优化”“三项建设”任务并明确实施路径，推动外贸创新发展。

“五个优化”即优化国际市场布局、优化国内区域布局、优化经营主体、优化商品结构、优化贸易方式。“三项建设”即建设外贸转型升级基地、建设贸易促进平台，建设国际营销体系。

据介绍，“五个优化”和“三项建设”是在多年外贸实践中探索和不断丰富完善的工作任务和手段，是推进外贸创新发展的重要抓手。《实施意见》提出加快推动“五个优化”和“三项建设”的创新举措，将为增强对外贸易综合竞争力提供有力支撑。商务部将切实把《实施意见》的贯彻落实工作做实做细，稳步推进对外贸易创新发展。

任鸿斌指出，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求大幅下滑，产业链供应链循环不畅，贸易保护主义上升，不确定、不稳定因素显著增多。“同时，我们必须看到，中国外贸韧性足、潜力大，企业创新能力强，长期向好的发展趋势没有改变。”任鸿斌说。

(责编：杨光宇)