人民网>>财经

1-10月，进出口总额达25.95万亿元人民币，同比增1.1%——

进出口贸易回稳向好（锐财经）

本报记者 汪文正

2020年11月14日04:04  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　11月13日，中韩投资贸易博览会暨中国（沈阳）韩国周在辽宁沈阳新世界博览馆开幕。超200家韩国企业参展。
　　黄金崑摄（人民视觉）

　　11月13日，2020中国义乌进口商品博览会在义乌国际博览中心开幕。展品来自全球78个国家和地区。图为俄罗斯客商在推销产品。
　　龚献明摄（人民视觉）

　　日前，国新办举行国务院政策例行吹风会，商务部有关负责人介绍了《国务院办公厅关于推进对外贸易创新发展的实施意见》相关情况，并就热点问题答记者问。数据显示，今年以来，各地各部门统筹疫情防控和稳外贸工作，取得积极成效，进出口回稳向好、好于预期。1-10月，中国进出口总额达25.95万亿元人民币，同比增长1.1%，规模创历史同期新高。

　　政策起到有效帮扶作用

　　今年以来，一系列稳外贸政策实施效果如何？商务部对外贸易司司长李兴乾表示，各项政策对外贸企业起到了有效帮扶作用，主要体现在五个方面：

　　出口退税作用切实增强。今年足额提高1464项产品的退税率，2.5万家出口企业受益。提高退税办理速度，平均办理时间缩短到8天以内，进一步减少企业资金占压问题。

　　出口信用保险功能充分发挥。前三季度，出口信保为近14万家外贸企业提供帮助，同比增长近28%，其中小微企业超11万家。

　　外贸信贷支持力度明显加大。全国已有近20个省区市建立了“信保+担保”融资模式，有效缓解了中小微外贸企业融资难题。

　　贸易便利化水平持续提升。中国单个集装箱进、出口环节合规成本分别降至318美元和330美元。今年9月，中国进、出口整体通关时间分别为35.02小时和1.86小时，通关效率明显提升。

　　政府公共服务持续改进。建立重点外贸外资企业直报信息服务平台，加强经贸摩擦预警和法律服务。商务部今年已为3万余家企业提供了法律服务，发布1500多条相关预警信息，外贸企业知晓案件平均时间较去年缩短了7天。

　　出口产品转内销成效好

　　在疫情全球蔓延背景下，面对外需变化，中国出口商品在开拓国内市场方面有哪些新进展？

　　李兴乾介绍，今年国务院办公厅印发《关于支持出口产品转内销的实施意见》以来，商务部支持适销对路出口商品开拓国内市场，取得了一系列积极成效。“支持适销对路的出口产品转内销，稳定了外贸主体和产业链供应链，拓展了国内消费和产业升级需求，创造了新的市场机遇和发展空间，丰富和满足了人民群众高品质生活需要。”李兴乾说。

　　搭建渠道加快转内销。会同各地方陆续举办了步行街出口转内销系列活动，并通过商超订单直采、线上销售对接等多种渠道支持企业开拓国内市场。组织国内采购商在广交会上采购外贸商品，各地方因地制宜支持企业拓展内销渠道。

　　利用投资项目带动转内销。各地支持有实力的外贸企业参与新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设。

　　推动标准衔接促进转内销。扩大“同线同标同质”产品宣传推广力度，将“三同”产品的范围从食品、农产品拓展到玩具、家具、服装等消费品。对4130家外贸企业问卷调查结果显示，超四成外贸企业已开展出口转内销业务。

　　李兴乾指出，企业出口产品转内销依然存在国内市场培育、品牌宣传推广、内销团队建设等方面的现实挑战。“商务部将会同各地方、各部门和有关的行业组织进一步落实落细国务院各项政策举措，依托强大国内市场潜力和空间，促进内外贸良性循环和协调发展。”李兴乾说。

　　推进对外贸易创新发展

　　面对疫情冲击，中国外贸逆势上扬，这份成绩来之不易。

　　商务部部长助理任鸿斌指出，中国进出口贸易回稳向好得益于多方面因素：一是统筹疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，二是稳外贸政策措施有力有效，三是深化疫情防控国际合作贡献外贸增量，四是产业链供应链优势充分激发，五是线上线下展会助力企业开拓市场。

　　近日，国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，提出“五个优化”“三项建设”任务并明确实施路径，推动外贸创新发展。

　　“五个优化”即优化国际市场布局、优化国内区域布局、优化经营主体、优化商品结构、优化贸易方式。“三项建设”即建设外贸转型升级基地、建设贸易促进平台，建设国际营销体系。

　　据介绍，“五个优化”和“三项建设”是在多年外贸实践中探索和不断丰富完善的工作任务和手段，是推进外贸创新发展的重要抓手。《实施意见》提出加快推动“五个优化”和“三项建设”的创新举措，将为增强对外贸易综合竞争力提供有力支撑。商务部将切实把《实施意见》的贯彻落实工作做实做细，稳步推进对外贸易创新发展。

　　任鸿斌指出，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求大幅下滑，产业链供应链循环不畅，贸易保护主义上升，不确定、不稳定因素显著增多。“同时，我们必须看到，中国外贸韧性足、潜力大，企业创新能力强，长期向好的发展趋势没有改变。”任鸿斌说。

(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】

财经

统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】

财经

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved