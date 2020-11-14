中国企业精准扶贫优秀案例在京发布

本报北京11月13日电 （记者邱海峰）13日，中国企业精准扶贫优秀案例（2019）在京发布。此次发布的案例由《中国企业精准扶贫综合案例50佳（2019）》和《中国企业精准扶贫专项案例50佳（2019）》共100个案例组成，旨在总结企业参与精准扶贫的经验做法，为企业更好参与脱贫攻坚提供借鉴和参考，促进更多企业承担社会责任。
据悉，中国企业精准扶贫优秀案例（2019）是由国务院扶贫办社会扶贫司立项委托、中国社科院企业社会责任研究中心具体执行、历时一年完成的研究成果，其推出共历经案例征集、实地调研、案例初筛、专家评审、张榜公示和编写发布六个环节。来自多个领域的扶贫专家依据“精准性、有效性、创新性、可持续性、可复制性”五个维度，从面向社会征集的940个各类企业精准扶贫案例中精选而成，覆盖产业、电商、旅游、教育、健康、消费等多种扶贫方式。
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