拓展外贸创新发展路径 助力外贸企业“再出发”

今年以来，新冠肺炎疫情对世界经济和国际贸易带来巨大冲击，我国外贸面临的风险挑战前所未有。在此背景下，推动贸易创新发展，培育新形势下参与国际合作和竞争新优势，成为重要着力点。

近日，国务院办公厅发布《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），围绕构建新发展格局，推进国际市场布局、国内区域布局、经营主体、商品结构、贸易方式等“五个优化”和外贸转型升级基地、贸易促进平台和国际营销体系等“三项建设”，实现外贸创新发展。

如何解读《实施意见》的内容和意义？日前，商务部研究院副院长曲维玺在接受人民网财经专访时表示：“《实施意见》是拓展外贸创新发展路径，培育外贸发展新动能的重要举措，能够为外贸企业提供更优良的发展环境。同时，《实施意见》对解决外贸创新发展中存在的短板问题具有很强的针对性和可操作性。”

优化进出口产品结构 促进内外贸易循环发展

“在《实施意见》中，‘五个优化’‘三项建设’的具体落实可以促进我国外贸更高质量发展，形成国际竞争新优势。通过新业态、新模式进一步创新，可以为外贸发展注入新动力。”曲维玺表示，在此背景下，一方面能够吸引更多外资来中国投资；另一方面，我国也可以通过创新发展，保证产业链、供应链的稳定，从而达到稳外贸、稳外资的目的。

“五个优化”和“三项建设”是在多年外贸实践中探索和不断丰富完善的工作任务和手段，是推进外贸创新发展的重要抓手。商务部数据显示，与2008年相比，2020年前三季度对新兴市场出口占比提高8.4个百分点至48.7%；中西部地区出口占比提高8.5个百分点至18.7%；民营企业出口占比提高28.7个百分点至55.5%；机电产品出口占比提高1.1个百分点至58.7%；一般贸易出口占比提高13.2个百分点至59.5%。

当前，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局是党中央根据我国的发展阶段、发展环境、发展条件变化作出的重大战略决策。而外贸创新发展正是落实“双循环”新发展格局的重要一部分。

曲维玺认为，首先，通过优化国际经贸环境，推进贸易畅通，开拓国际市场，可以有效地促进外循环的畅通；其次，通过推动产业转型升级、优化进出口产品结构、促进内外贸易循环发展等加快我国开放型经济体系的建设，有利于形成内外循环相互促进的新发展格局。

“此外，外贸创新发展，将通过引进先进技术带动我国经济结构调整、产业转型升级和企业创新发展。进口的优质产品和服务，一方面可以促进我们消费的增长，满足人民群众美好生活的需要；另一方面，也将助力供给侧结构性改革。” 曲维玺说。

扩大优势补齐短板 新业态培育外贸新动能

《实施意见》聚焦创新驱动，强调深化科技创新、制度创新、模式和业态创新，提出外贸创新发展的着力点和新路径。

近年来，以跨境电商为代表的新业态正在为我国外贸发展提供新空间、新动能。商务部数据显示，2019年，跨境电商零售进出口1862亿元人民币，规模为跨境电商综试区设立之初的5倍以上。今年1—9月，继续保持52.8%的高速增长。

据了解，国务院已分五个批次批准设立105个综试区，跨境电商零售进口试点范围也已扩大到86个城市和海南省全岛。商务部会同相关部门，已出台跨境电商零售进口监管、零售出口无票免税及所得税核定征收等80多项支持政策，复制推广了12方面36项成熟经验做法。

“跨境电商的优势非常明显，但依然有需要进一步完善的地方。”曲维玺认为，首先，地区发展不平衡，跨境电商主要集中在东部沿海地区，仅广东、浙江两省就占全国70%以上的份额；其次，跨境电商模式现在还主要集中在B2C、C2C，由于主要都是国内外的个人用户端，进出口的总体数值不高，所以对进出口的总体贡献度也不大，对于产业的带动作用不强。

“加强跨境电商与产业的深度融合，就是加大B2B的发展。要树立B2B、B2C并重，以B2B为主的发展思路，进一步做大做强我国的跨境电商。”曲维玺表示，应充分利用好新一代信息技术，创新商业模式，结合现在一些定制化、个性化的需求，形成更多的新业态、新模式。

提供更优发展环境 激发外贸企业内生动力

商务部数据显示，今年前三季度，民营企业在进出口中的占比特别是出口占比已经达到了55.5%，比2008年增长28.7%。民营企业已成为外贸领域最活跃的力量。在这次疫情大考过程中，民营企业加快创新，积极开拓国际市场，对我国外贸发展发挥了重要作用。

今年以来，国务院先后5次专题研究稳外贸相关工作，出台了一系列超常规、阶段性政策措施。据了解，今年商务部足额提高了1464项产品的退税率，目前已经有2.5万家出口企业享受到了这项政策红利。此外，前三季度，出口信保为近14万家外贸企业提供帮助，同比增长近28%。其中，小微企业超过11万家，占比近80%。

“外贸企业是我们外贸发展的主体，所以一切都需要围绕着企业来开展工作。这次《实施意见》的出台给外贸企业提供了更好的发展环境和机遇。”在曲维玺看来，《实施意见》对外贸企业的利好主要有以下三个方面：

一是为外贸企业的创新发展营造更好的内外部发展环境。从国内来看，随着营商环境进一步优化，放管服改革进一步落实，贸易便利化水平进一步提高，将为企业发展营造更好的内部环境。从国际来看，我国正在推动签署更多的自由贸易协定，“一带一路”建设也取得积极进展，中国同很多国家建立了贸易畅通机制、电子商务合作机制、贸易救济机制等，为外贸企业的发展创造了很好的外部环境。

二是为外贸企业创新发展提供更多支持。政策指出，在符合WTO规则的前提下，我国充分利用外经贸专项发展基金，支持企业创新发展，发挥好进出口信贷和出口信用保险的作用。同时，《实施意见》也强调，要在物流、运输上鼓励企业开展合作，形成合力，提高国际竞争力。另外，在政府管理和服务方面，《实施意见》中也要求要降低涉企收费、加快退税的进度、进一步改革外汇的管理等，为外贸企业创新发展提供更多支持。

三是为外贸企业创新发展提供更多保障。我国加大了公共服务平台建设的力度，为中小外贸企业提供更多更好的服务。同时，强调加强风险防范意识，将相继出台一系列提高企业风险防范能力的措施。此外，进一步完善贸易救济体系，为我国一些行业或者企业在WTO规则允许的前提下提供一些必要的救济，为企业的生存、发展提供必要帮助。

(责编：栗翘楚、孙阳)