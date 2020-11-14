上海奉贤区发布2021年度储备人才及定向选调生招募公告

人民网北京11月14日电 （杨曦）据上海奉贤人力和社会资源保障局官网消息，为深入贯彻落实“人才是第一资源”理念，依托“东方美谷”、“未来空间”、奉贤新城、乡村振兴等平台，把奉贤建设成为具有国际知名度和影响力的创新创业热土，现面向全球发出邀请，招募千名大学生投身“新时代、新片区，奉贤美、奉贤强”建设事业。奉贤区2021年度储备人才及定向选调生计划作为奉贤区“千名大学生招募计划”的重要分支，现将有关事项公告如下：

奉贤区2021年度储备人才招募

一、招募对象

2020年、2021年毕业的大学本科及以上学历应届毕业生，毕业于海外院校的人才需有教育部认可的学历、学位，且院校符合上海市人社局公布的留学回国人员国（境）外毕业院校参考名单。

国内院校列表：

北京大学 中国人民大学 清华大学 北京航空航天大学 北京理工大学 中国农业大学 北京师范大学 中央民族大学 南开大学 天津大学 大连理工大学 吉林大学 哈尔滨工业大学 复旦大学 同济大学 上海交通大学 华东师范大学 南京大学 东南大学 浙江大学 中国科学技术大学 厦门大学 山东大学 中国海洋大学 武汉大学 华中科技大学 中南大学 中山大学 华南理工大学 四川大学 重庆大学 电子科技大学 西安交通大学 西北工业大学 兰州大学 国防科技大学 东北大学 郑州大学 湖南大学 云南大学 西北农林科技大学 新疆大学 华东理工大学 东华大学 上海外国语大学上海财经大学 上海大学华东政法大学 上海科技大学 上海纽约大学 上海音乐学院 上海师范大学 上海应用技术大学 上海商学院 上海立信会计金融学院 （其他院校范围参照本市2021年度专项选调生公告）

二、招募条件

1、拥护党的路线方针政策，思想政治素质好，品学兼优；

2、具有中华人民共和国国籍；

3、具备大学本科及以上学历的2020年、2021年应届毕业生，学习成绩优良，具备授予相应学位条件。

三、储备人才待遇

1、储备期间，储备人才与奉贤区属人力资源公司签订劳动合同，合同期为2年。具体工资福利待遇标准如下：

本科年薪18万元、硕士年薪20万元、博士年薪22万元。（含个人承担的社保、公积金、个税等）。

2、若储备人才本人及共同生活的家庭成员在奉贤区无自有住房，将由区人才办统一协调为其提供人才公寓，租金低于同类市场化租赁房源，且人才按规定可申报奉贤区人才租房补贴政策。

3、非本市户籍人才，符合本市相关政策的，将做好落户、居住证积分等相关政策的宣传、指导工作，协助其申请上海市常住户籍、居住证积分等。

四、招募程序

1、网上报名（2020年12月31日前）

即日起至2020年12月31日24:00。每人限报一个岗位，且报名时需明确是否愿意接受调剂。

2、资格审核及择优遴选（2021年1月）

全部报名结束之后，由区人才办对所有报名人员进行统一资格审核及择优遴选。资格审核将评估报名人员是否符合岗位报名的基本条件，通过资格审核人员进入择优遴选环节。通过择优遴选的报名人员，按照岗位招募人数1:5的比例获得面试资格。若通过资格审核及择优遴选的岗位人数比未达1:5，且考生愿意接受调剂的，由区人才办统一进行调剂。

3、面试（2021年2月-3月）

由区人才办完成统一资格审查和择优遴选后举行面试，具体面试时间、地点、形式及有关要求计划于2021年2月通过网上报名系统公布。同时，考生必须对是否参加面试进行再次确认。

4、体检（2021年3月-4月）

考生面试工作结束后，按照奉贤区事业单位人员录用体检标准等有关规定，组织面试通过的考生在上海进行体检。体检名单按岗位招募人数的1:1比例确定。

5、政审（2021年4月-5月）

体检通过人员名单，由用人单位进行政审，了解考生政治素质相关情况。

6、公示（2021年5月-6月）

体检和政审通过的考生，按规定进行公示。公示无异议的，确定为拟录用人员，按规定时间上岗报到。

7、递补（2021年6月）

若在正式报到日之前岗位面试成绩排名靠前的考生确认放弃或体检、政审等环节不符合录用条件，则在征求用人单位同意的情况下，排名在其后一位的考生可自动递补至该位置。后续将在征求该考生意见后进行体检、政审、公示等后续流程，无异议的确定为拟录用人员，按规定时间上岗报到。

8、报到并开展工作（2021年7月）

所有拟录用人员预计于2021年7月正式报到开展工作。

五、管理模式

由用人单位加强对储备人才的岗位锻炼和带教力度,区人才办将根据全区人才培养的需要，适时选拔部分储备人才参与区级重点项目、重点工作、重大任务，加快提升储备人才综合素质能力。

储备期间，由用人单位进行日常考核。储备期满一年之后，由区人才办牵头，每年进行年度考核，期满进行期满考核。考核结果将作为储备人才留用、录编的重要依据。期满结束进行双向选择。期满考核合格者可参加转任考试（笔试，按岗位人数比1:1比例确定），转任考试合格者直接录用为奉贤区事业单位工作人员及国企正式员工。对考核优秀者，后续由区人才办牵头，将作为重点培养对象进行跟踪培养。

六、报名方式

本次储备人才招募具体岗位信息详见招聘简章，拟招募人数为91名，报名人员需对照岗位要求进行报名，报名截止时间为2020年12月31日24:00。

报名网址：http://yun.51job.com/fengxian

奉贤区储备人才报名咨询电话：021-67199608；021-67199395

奉贤区2021年度定向选调生招录

一、选调人数

10名。

二、招录职位

奉贤区部分区级机关和街镇公务员岗位，具体工作岗位在录用后统一分配。

三、报名条件

符合2021年度上海市选调生报名资格条件。

四、报名时间

即日起至2020年11月20日24:00。

五、报名方式

登录报名网址http://yun.51job.com/fengxian，在规定时间内成功报名奉贤区2021年度储备人才招募岗位的，视作同时报名奉贤区2021年度定向选调生；报名时，也可不选储备人才招募岗位，单独报名“奉贤区2021年度定向选调生”岗位。

六、招录方式

报名人员经奉贤区公务员局综合筛选后按一定比例择优推荐参加上海市2021年度定向选调生招录工作（其中笔试与上海市2021年度考试录用公务员笔试同步），最终录用为定向到奉贤工作的上海市选调生。

选调生资格条件及选调程序以上海市公务员局公告为准。

奉贤区定向选调生报名咨询电话：021-67199595

(责编：杨曦、孙阳)