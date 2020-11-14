麻辣财经：跨国企业，对中国经济投出信任票

往年通常在3月份举办的中国发展高层论坛，这两天在北京钓鱼台国宾馆拉开帷幕。

中国发展高层论坛一年一度，高朋满座。而今年受全球疫情影响，姗姗来迟。

2020中国发展高层论坛虽然时间延后，形式也变为“线上线下”结合，但论坛“与世界对话，谋共同发展”的初心不变，各国政商界对中国经济的关注热度不减，对中国市场的高度认可和普遍看好也丝毫没有动摇。

论坛上，不少跨国企业负责人通过演讲，纷纷向中国经济投出信任票。咱们一起来听听，企业大咖是怎么说的吧！

星巴克总裁、首席执行官凯文?约翰逊：中国不仅市场体量巨大，还扮演着全球创新引擎的角色

星巴克，全球最大的咖啡连锁公司。作为星巴克的掌门人，凯文?约翰逊对中国市场十分看好。

“1999年，星巴克在北京开出第一家门店，开启了中国之旅。今天，我们在中国190多个城市开设了超过4700家门店。中国已成为星巴克全球最大的两个市场之一，并以每15小时开一家新店的速度持续扩大门店规模。”凯文?约翰逊感慨，深耕中国市场20多年，星巴克成为中国改革开放的亲历者、建设者，亲身感受了中国前所未有的巨大变化。

在凯文?约翰逊看来，中国经济韧性十足：“今年的新冠肺炎疫情给世界各国都带来了严重冲击，也为如何构建更有活力、更具韧性的国民经济循环提出全新挑战。与全球其他市场相比，受益于中国全面、精准的疫情防控措施，中国市场的复苏进展非常顺利。”

“中国市场的重要性已经不仅因为体量巨大，而是更多体现在中国作为全球创新引擎的重要角色。”凯文?约翰逊观察到，中国富有活力、充满竞争的市场环境，要求企业必须对市场变化保持高度敏感，并努力以创新引领行业变革。

投资直接体现着信任。“面对疫情带来的暂时挑战，我们加速了在中国投资项目的落地。今年3月，星巴克宣布投资约1.3亿美元，在中国打造一座咖啡创新产业园，这是星巴克在美国以外最大的一笔生产性战略投资。”凯文?约翰逊表示，星巴克希望以专业的零售知识、不断扩大的规模和强大的业务基础，携手更多中国本土创新企业，共同加速中国新零售体验的持续革新，“星巴克将坚定信心，将更多更好的产品和服务引入中国市场，为推动构建中国与世界相互连接、互利共赢作出更加积极的贡献。”

戴姆勒董事会主席、梅赛德斯奔驰股份公司董事会主席康林松：我们对中国市场的未来增长潜力充满信心

“过去几个月，我们见证了中国引领世界经济复苏，特别是中国汽车行业表现出了强劲反弹。梅赛德斯奔驰轿车业务也同样受益于中国市场的快速复苏。” 康林松介绍道，截至今年9月底，戴姆勒奔驰向中国用户交付了57万辆新车，“中国已经成为我们全球最大也是最重要的市场。”

“数字化转型是否成功将决定许多汽车企业的未来，而中国在技术创新方面扮演着重要角色。‘十四五’期间，中国在5G、人工智能、充电设施等新基建领域的投入将为产业转型、技术变革持续注入新的动力。”在康林松看来，戴姆勒多年来一直视中国为公司全球战略不可或缺的重要组成部分，“我们对中国市场的未来增长潜力更加充满信心，也会坚定地致力于开拓有利于汽车行业发展和合作伙伴双赢的合作机会。”

采埃孚集团管理董事会主席、首席执行官沃夫翰宁?施艾德：中国的产业链供应链有了长足发展，客户也越发成熟

相比中国消费者耳熟能详的星巴克、戴姆勒，105年前在德国成立的采埃孚公司并不那么“知名”。然而，它却是响当当的世界500强，专业提供传输、转向、底盘系统等汽车零配件的汽车行业“大佬”。

“上世纪80年代，我们开始进入中国市场销售，之后又在中国制造、设计开发，现在有些产品是在中国设计开发制造再进入全球市场。”沃夫翰宁?施艾德表示，过去40多年，受益于中国经济快速发展，采埃孚已在中国拥有超过1.7万名员工，在中国生产的产品已超过500亿元，85%以上供应中国市场，其余的出口海外，在华业务占了公司全球业务的20%以上。

沃夫翰宁?施艾德发现，经过多年成长，中国客户越发成熟、能力也更强，“过去15年中，中国的产业链供应链有长足发展，人才和制造能力也大幅提升，这使采埃孚能够进一步推动原材料、设备等的本土化。”

“疫情发生以来，中国展现了出色的疫情防控能力和强大的经济复苏韧性来实现经济增长。我们对中国市场的信心在此过程中得到了加强。”沃夫翰宁?施艾德表示，对于中国经济、中国市场的可持续性和巨大潜力拥有非常充分的信心，未来还将继续在中国加大投资，“中国在数字化、人工智能等领域展现出巨大能量，我们将把中国作为采埃孚的‘创新大本营’，在沈阳打造高度数字化的工厂，在北京和天津加快开发绿色可再生资源技术。”

普华永道全球主席罗浩智：中国经济的增长不仅对中国有利，也对全球经济至关重要

普华永道，是全球顶尖的会计师事务所之一，对各国经济有着敏锐的洞察力，对中国经济的认识同样十分深刻。

“作为拥有14亿人口的巨大消费市场，中国经济的增长不仅对中国有利，也可以对全球经济增长起到至关重要的作用。”普华永道全球主席罗浩智告诉大家，根据普华永道最新的全球消费者调查，尽管受到疫情和全球经济放缓的影响，被调查的中国家庭中仍有一半以上今年的消费水平超过去年，“随着进口的快速增长，中国市场会给全球经济复苏带来更多的增长动力。”

同罗浩智一样，不少国际机构专业人士也观察到了中国经济的强大韧性。“在一系列政策措施作用下，中国在制造、投资、金融和IT等一系列行业的复苏都非常强劲，在二季度经济同比增长3.2%的基础上，三季度增速加快至4.9%。” 经济合作与发展组织副秘书长河野正道相信，今年在世界主要经济体中，中国经济有望实现正增长。（完）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)