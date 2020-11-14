10月份民航旅客运输量恢复至去年同期近九成

本报北京11月13日电 （记者赵展慧）13日，中国民航局在新闻发布会上表示，10月份，民航完成旅客运输量5032.3万人次，恢复至去年同期的88.3%。同时，全行业完成运输航空飞行93.9万小时，恢复至去年同期的90.1%，环比增长5.5%。

货运方面，完成货邮运输量62.1万吨，其中，全货机货邮运输量继续保持较快增长，共完成22.9万吨，同比增长21.8%。航班效益继续提升。运行保障方面，民航共保障各类飞行44.1万班，日均1.4万班，日均环比增加1.5%，恢复至去年同期的86.6%，其中，国内客运航班共执行40.8万班，同比增加8.1%。全国航班正常率为91.7%。

《 人民日报 》（ 2020年11月14日 06 版）

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