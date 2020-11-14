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中国又探明千亿立方米气田

2020年11月14日10:34  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　新华社北京电 （记者刘羊旸）记者11月12日从中石化获悉，中石化西南石油局川西气田新增探明储量830亿立方米。至此，川西气田累计探明储量达1140亿立方米。

　　川西气田地处四川盆地西缘，主力气藏埋深在6000米左右，气田面积约138平方公里，属大型酸性气田。2018年，西南石油局在该区域先期部署的彭州1井等探井相继获高产工业气流，由此发现川西气田。2019年以来，西南石油局又陆续部署开发井11口，已完钻的7口井均获良好产量。

　　中石化有关负责人表示，当前，西南石油局正在优化川西气田开发方案，全力推进气田开发建设。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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