中国又探明千亿立方米气田

新华社北京电 （记者刘羊旸）记者11月12日从中石化获悉，中石化西南石油局川西气田新增探明储量830亿立方米。至此，川西气田累计探明储量达1140亿立方米。

川西气田地处四川盆地西缘，主力气藏埋深在6000米左右，气田面积约138平方公里，属大型酸性气田。2018年，西南石油局在该区域先期部署的彭州1井等探井相继获高产工业气流，由此发现川西气田。2019年以来，西南石油局又陆续部署开发井11口，已完钻的7口井均获良好产量。

中石化有关负责人表示，当前，西南石油局正在优化川西气田开发方案，全力推进气田开发建设。

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